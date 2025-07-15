الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، مواجهات منتخب السيدات في بطولة الأفروباسكت بكوت ديفوار

منتخب كرة السلة سيدات،
منتخب كرة السلة سيدات، فيتو

كرة السلة، يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، للمشاركة في منافسات بطولة الأفروباسكت، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبلين بكوت ديفوار.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

26 يوليو | مصر × كوت ديفوار - 8:30 مساء

27 يوليو | مصر × أنجولا - 5 مساء

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات كوت ديفوار وأنجولا.

وجاءت قرعة مجموعات بطولة الأفروباسكت كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - كوت ديفوار - أنجولا

المجموعة الثانية: مالي - الكاميرون - جنوب السودان

المجموعة الثالثة: السنغال - أوغندا - غينيا

المجموعة الرابعة: نيجيريا - موزمبيق - رواندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة المنتخب الوطني لكرة السلة بطولة الأفروباسكت المنتخب الوطن المنتخب المصري

مواد متعلقة

كرة السلة، تعرف على مباريات منتخب السيدات في الأفروباسكت

كرة السلة، الاتحاد المصري يقرر عدم المشاركة في البطولة العربية

كرة السلة، الأهلي يخطط لخطف موهبة هليوبوليس

49 عاما، إسماعيل أحمد يواصل تحطيم الأرقام القياسية في ملاعب كرة السلة

الأكثر قراءة

الحل بسيط وإثيوبيا ستواجه العواقب، رسالة باحث بحوض النيل لـ ترامب بشأن سد النهضة

4 رسائل مهمة من السيسي لترامب

تطور جديد في ملابسات وفاة البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ بالمنوفية

بعد التصالح، محامي زوجة حسام حسن يكشف آخر تطورات حكم حبس موكلته شهرا

مصدر بالأهلي يكشف جديد أزمة وسام أبو علي

أول رد فعل من السيسي على تصريحات ترامب حول سد النهضة الإثيوبي

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

رسالة جديدة من إمام عاشور قبل انطلاق الموسم الجديد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أبرز أعضاء التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بالتقصير فى أداء الصلاة

حق القوامة للرجل في الإسلام وأسبابها

أبرزها هجرة الرسول وغزو الروم، أهم 10 أحداث في شهر صفر

المزيد
الجريدة الرسمية