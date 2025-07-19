برلماني سابق: المال السياسي يحول الاستحقاق الانتخابي إلى مجرد عملية شكلية

قال النائب السابق طلعت خليل عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين والمنسق لأحزاب الحركة المدنية، أن ظاهرة المال السياسي واستخدامه من جانب بعض المرشحين فى صورة تبرع للأحزاب التى تقوم بترشيحهم يكرّس ظاهرة "اصطناع النواب"، حيث نجد أمامنا نوابًا لا يعبرون عن الشعب ولا ينتمون إلى تجربة سياسية حقيقية، بل يتم الدفع بهم دون معركة انتخابية حقيقية، مقابل أموال طائلة تُقدَّم تحت غطاء "تبرعات"، إضافةً إلى شراء أصوات الناخبين البسطاء عبر توزيع "كراتين"، رغم أن المال السياسي محظور قانونًا.

أحزاب تحدد أسعارًا للمقاعد البرلمانية

واكد فى تصريح لفيتو أن هذه الظاهرة أصبحت متغلغلة في عمق المشهد الانتخابي، وباتت تهيمن على العملية السياسية بشكل واضح.

وقال: "بعض الأطراف تسعى إلى تشكيل برلمان بغرفتيه - الشيوخ والنواب - بمواصفات معينة، ما أدى إلى استخدام "التبرعات" كغطاء معلن للوصول إلى المجلس النيابي، رغم أنها في الواقع أشبه بمقابل مادي لحجز مقعد تحت القبة، وللأسف، هناك أحزاب تحدد أسعارًا للمقاعد البرلمانية، والجميع على دراية بذلك لذا أطالب الجهات المعنية بمكافحة المال السياسي في الانتخابات بأن تقوم بدورها، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية".

نريد النواب ممثلين حقيقيين للشعب، قادمين من رحم الأحزاب

وواصل حديثه قائلا:" في بلد يعاني من تبعات ما يُسمى بالإصلاح الاقتصادي، من المنطقي أن يكون النواب ممثلين حقيقيين للشعب، قادمين من رحم الأحزاب والحياة السياسية، ليعبروا عن مطالب المواطنين في مواجهة السياسات الاقتصادية.".

أزمة المال السياسي في الانتخابات تتجاوز بكثير تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة

وتابع أن أزمة المال السياسي في الانتخابات تتجاوز بكثير تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها ناتجة عن تفريغ الحياة السياسية من أدواتها الطبيعية.

وواصل حديثه قائلا:" في ظل هذا الوضع، يعزف معظم الناخبين عن المشاركة، ويبقى الناخب البسيط الذي يرى في الانتخابات فرصة للحصول على "كرتونة غذائية" أو مبلغ مالي مقابل صوته، والمعضلة الحقيقية تكمن في أن الجمهور الواعي بات يدرك أن ما يجري لا يمثل انتخابات حقيقية، ما يترك الساحة خالية أمام المال السياسي ليصبح هو العامل الحاسم في حشد الناخبين الباقين، وتحويل الاستحقاق الانتخابي إلى مجرد عملية شكلية خالية من التنافس الحقيقي".

القوائم المغلقة آفة كبرى ستكون نتائجها سلبية على المواطن

وتابع:" القوائم المغلقة آفة كبرى ستكون نتائجها سلبية على المواطن لأنها بمثابة تعيينات وليست انتخابات، فهى تحولت إلى أشبه بالمزاد لمن يدفع أكثر، وهذا الأمر يعد تخريب للحياة السياسية ولسلطة التشريع، وهذا ما جعل الناس عازفة عن المشاركة لغياب سلطة المحاسبة".

وقال:"أتمنى أن تتحرك الهيئة الوطنية للانتخابات وتؤدي دورها القانوني بصرامة، لأنه إذا التزمت بمهامها كما ينبغي، فلن يكون هناك مجال لمثل هذه الظواهر السلبية في العملية الانتخابية".

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