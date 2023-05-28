الأحد 28 مايو 2023
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منوعات

ضبط شبكة لشراء أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

مجلس الأمة الكويتي،
مجلس الأمة الكويتي، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط "شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين" في انتخابات مجلس الأمة 2023، تتكون من 10 أشخاص يعملون لمصلحة اثنين من المرشحين.

وجاء هذا الكشف مع بدء العد التنازلي لفتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين، وتم بناء على توجيهات مشدّدة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بمواجهة وضرب كل جريمة أو فعل يخل بنزاهة الانتخابات.

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مصحف، وطلقات نارية غير مرخصة

وقد تم العثور بحوزة المتهم الأول على مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين "يرغبون في بيع أصواتهم ومصحف، وطلقات نارية غير مرخصة، وهو يعمل لمصلحة أحد المرشحين.

إلى ذلك، عُثر بحوزة بقية المتهمين على "مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين، إضافة إلى حيازة أحدهم مواد مخدرة بقصد التعاطي"، وهم يعملون لمصلحة مرشح آخر.

وافد باكستاني يعمل مفتاحاً انتخابياً

وفي السياق ذاته، وحيث كانت المفاجأة، كشفت مصادر مطلعة عن وافد باكستاني يعمل مفتاحاً انتخابياً لمصلحة مرشحين في الدائرة الخامسة، ووُصف بأنه "مفتاح قوي ولديه علاقات متجذرة بنواب سابقين".

وأوضحت المصادر أن هذا "المفتاح الانتخابي" معروف بالعمل سمساراً لـ"بيع الأصوات"، وكشفت التحقيقات أن لديه أكثر من 400 صوت في الدائرة الخامسة، وقد وظفه مرشحون من قبل لشراء أصوات لمصلحتهم، عبر التنسيق مع أشخاص معاونين له.

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