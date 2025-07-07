٨ مرشحين يشعلون سباق الشيوخ في دمياط والمعركة تشتعل مبكرا على مقعدي الفردي

المشهد الانتخابي في دمياط يزداد اشتعالا مع استمرار تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ حيث دخل حتى الآن ٨ مرشحين السباق الانتخابي بينهم ٧ على المقاعد الفردية، ومرشح وحيد يخوض المنافسة من خلال القائمة الوطنية الموحدة.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الشارع الدمياطي إعلان أسماء إضافية خلال الساعات المقبلة بدأت ملامح المنافسة تتشكل بوضوح في ظل تحركات مكثفة للمرشحين داخل الدوائر ومراكز الثقل الانتخابي

المهندس وليد صلاح التمامي رمز السلم من مدينة السرو

مرشح حزب مستقبل وطن علي المقعد الفردي.. مهندس شاب ووجه سياسي معروف في دمياط خاض تجربة الانتخابات من قبل وله قاعدة شعبية في قري ومدن خط الوسط يتمتع بحضور قوي ودعم عائلي وتنظيمي واضح.

أمير الصديق رمز الماسة من كفر العرب

محام شاب ورجل أعمال ينتمي لعائلة كبيرة ويتمتع بحضور اجتماعي واسع من خلال توليه امين حزب حماة الوطن ويخوض المعركة علي مقعد الحزب يسعى لدخول المعركة كممثل لجيل الشباب ويراه البعض مرشح المفاجأة رغم قلة ظهوره في الدورات السابقة لكنه يمتلك شعبية كبيرة.

مرشحين مجلس الشيوخ بدمياط

محمد محسن محمد سليم المهدي رمز الأسد من الأعصر دمياط

شخصية اجتماعية معروفة في قلب المدينة ويحظى بتأييد عدد من الكيانات الشبابية والروابط المهنية يركز على التواجد الميداني وكسب التأييد عبر اللقاءات المباشرة سنخوض المعركة بقوة ويعتبر فرس الرهان

اللواء شرطه عبد الرؤوف عز الدين رمز الصقر قرية كفر الغاب وهي ثقل انتخابي

قيادي أمني سابق قضي 24 سنة خدمة في الأمن الوطني 4 سنوات شرطة الكهرباء و4 سنوات المسطحات المائية ووجه يحظى باحترام واسع في الريف الدمياطي خاصة في مركز كفر سعد يعتمد على تاريخه في الخدمة العامة ودعم قطاع كبير من اهالي القرى ويعد من المنافسين الجادين في هذه الدورة

محمد محمد كامل عشرة رمز الحوت من الروضة

إداري هادئ ابن مدينة الروضه وعضو سابق في مجالس محلية يتمتع بعلاقات ممتدة في خط الوسط الريفي ويخوض المعركة بثقة في خبراته وعلاقاته المجتمعية المتراكمة

شادي محمد محمد ابو عوف رمز العقرب من دمياط

رجل أعمال شاب ابن السنانية وهي ثقل انتخابي يطمح في دخول الحياة السياسية عبر بوابة الشيوخ ويعتمد على حملات شبابية داعمة له وتحركات مباشرة بين الأهالي في أحياء دمياط

أحمد مختار الحفناوي رمز المصباح الكهربائي من كفر البطيخ

مرشح مستقل يعمل في مجال التربية والتعليم ورجل أعمال ناجح ويعتبر فارس الشباب ويمثل صوتا فنيا تقنيا داخل السباق الانتخابي يراهن على النخبة المثقفة وأصوات الشباب الطامحين في التغيير ويخوض المعركة لثاني مرة، قرر أن يخوض معركة مجلس الشيوخ بشرف وكرامة، متسلحا بإرث من الوعي والانتماء، وعزيمة لا تعرف المستحيل.

علي كيوان مرشح القائمة الوطنية عن دمياط

محاسب ورجل أعمال يحظى بثقة عدد من الأحزاب المؤيدة للدولة وتم ترشيحه ضمن القائمة الوطنية الموحدة التي تسعى لتقديم وجوه تمثل التوازن السياسي داخل الغرفة الثانية للبرلمان

اللجنة تواصل استقبال المرشحين والمشهد مرشح للمفاجآت



وتواصل اللجنة العليا للانتخابات في دمياط استقبال أوراق المرشحين لليوم الثالث على التوالي وسط توقعات بزيادة عدد المتقدمين خلال الساعات المقبلة ليبقى المشهد مفتوحا على مفاجآت جديدة قد تعيد ترتيب أوراق المنافسة على مقعدي الشيوخ في محافظة دمياط

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