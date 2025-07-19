جامعة القناة السويس تنظّم برنامجًا تدريبيًا لتأهيل طلاب الثانوية العامة لاختبار القدرات (صور)

نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بـ جامعة قناة السويس، بالتعاون مع كلية التربية الموسيقية، برنامجا تدريبيا متخصصا، لإعادة تأهيل طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات في مجال التربية الموسيقية.

المشرفون على عقد البرنامج

وجاء البرنامج التدريبي بإشراف عام من الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

فعاليات البرنامج التدريبي

قدمت البرنامج الدكتورة سحر عبد المليك محمد، مدرس بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية بجامعة قناة السويس، حيث استعرضت مع الطلاب عددًا من المحاور الأساسية الهادفة إلى تنمية مهاراتهم الفنية والموسيقية.

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

التعريف بالمجالات الفنية

وتضمّن البرنامج التعريف بالمجالات الفنية التي يمكن للطلاب الالتحاق بها بعد اجتياز اختبار القدرات، مثل التربية الفنية والتربية الموسيقية بـجامعة القناة، إلى جانب اكتشاف وتنمية القدرات الموسيقية المختلفة لدى المشاركين، مع التركيز على تنمية المهارات الإيقاعية، كما أُتيحت الفرصة لبعض الطلاب ممن لديهم خبرات سابقة لتقديم تجارب أداء صوتي وعزفي أمام الحضور.

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

التعرف على قسم التربية الموسيقية

كما تعرّف المشاركون على قسم التربية الموسيقية بكلية التربية والمقررات الدراسية التي يتم تدريسها ضمن البرنامج الأكاديمي، فيما شهد التدريب استعراضًا حيًّا لمجموعة من المواهب الطلابية المتنوعة في مجالي العزف والغناء، ما أضفى على البرنامج تفاعلا ملحوظ وشجع الطلاب على التعبير عن قدراتهم الفنية.

جانب من فعاليات التدريب،فيتو

الهدف من عقد التدريب

وفي ختام البرنامج، أكد القائمون على التدريب أهمية هذه النوعية من البرامج في صقل مهارات الطلاب وتوجيههم نحو المسارات الفنية المناسبة لهم، وقد نُفّذ البرنامج بتنظيم المهندسة وفاء إمام أحمد، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان سعيد، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية جامعة قناة السويس بقيادة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والتي تهدف إلى مساعدة طلاب الثانوية العامة على اختيار الكليات التي تتوافق مع قدراتهم وميولهم العلمية والعملية.

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