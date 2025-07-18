رئيس جامعة القناة يشهد ختام مبادرة "أنا أيضًا مسئول" (صور)

شهد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، فعاليات حفل ختام وتوزيع شهادات المبادرة التدريبية "أنا أيضًا مسئول"، التي نُفّذت في رحاب الجامعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي تُنظَّم بالشراكة مع الجامعات المصرية.

مدة عقد فعاليات المبادرة

استمرت المبادرة التدريبية لمدة خمسة أيام، بإجمالي 30 ساعة تدريبية، تنوعت بين محاضرات نظرية وتطبيقات عملية ومناقشات تفاعلية ودراسات حالة، وهدفت إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية.

ومن جانبه عبّر رئيس جامعة القناة عن اعتزازه بالطلاب المشاركين وهنأهم على اجتيازهم المبادرة بنجاح، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية، مؤكدًا أن جامعة قناة السويس لا تُخرّج فقط طلابًا يحملون شهادات أكاديمية، بل تسعى بكل طاقاتها إلى إعداد جيل واعٍ بمسؤولياته، قادر على المساهمة الفاعلة في نهضة المجتمع، مشيرًا إلى أن مبادرة "أنا أيضًا مسئول" تُعد نموذجًا يُحتذى به في تأهيل الشباب للقيادة والمشاركة في العمل العام.

القيمة التي يحققها الشباب للوطن

وأضاف رئيس جامعة القناة أن الشباب هم السد المنيع أمام التحديات التي تواجه الوطن، ولا بد أن يتسلحوا بالعلم والمعرفة والتدريب المستمر، داعيًا الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى دراسة إنشاء مركز إقليمي لها داخل الجامعة يكون نواة تدريبية تخدم أبناء إقليم القناة وسيناء.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

أبرز الحضور خلال الحفل

وشهد الحفل حضور الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والذي أعرب عن سعادته البالغة بوجوده في جامعة قناة السويس، مثمنًا النقلة النوعية التي تشهدها الجامعة على مستوى الأنشطة الطلابية والمستوى الأكاديمي، مؤكدا أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تُعد من أهم المشروعات الوطنية الرامية إلى إعداد جيل شاب واعٍ، موضحًا أن العديد من الكوادر الشبابية التي تشغل مناصب قيادية في الدولة اليوم مرّت بهذا النوع من التدريب المؤسسي المتقدم.

جانب من فعاليات الختام، فيتو

جانب من فعاليات الختام، فيتو

جانب من فعاليات الختام، فيتو

جانب من فعاليات الختام، فيتو

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن المبادرة منحت الطلاب فرصة عملية لاكتساب مهارات القيادة، والعمل بروح الفريق، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الجامعة في دعم الأنشطة الهادفة إلى تنمية وعي الطالب وتعزيز انتمائه الوطني.

كما تحدث الدكتور محمد مصطفى، منسق البرامج التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، موجهًا الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على استضافة المبادرة وتوفير كل سبل النجاح لها، وأشاد بما لمسه من التزام واضح لدى الطلاب المشاركين، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يعكس استعدادًا حقيقيًا لديهم لتولي أدوار قيادية مستقبلًا، آملًا أن يكون من بينهم من يتبوأ مواقع صنع القرار في الدولة.

واستضافت كلية الصيدلة فعاليات المبادرة التدريبية، تحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فيما تولى الإشراف التنفيذي الدكتور محمود شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد مصطفى الباز، منسق أسرة "طلاب من أجل مصر" ومستشار لجنة الأسر الطلابية.

وشارك في التنظيم عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية، إلى جانب الطالب محمد شريف، مقرر أسرة "طلاب من أجل مصر".

كما شهد الحفل حضور كل من الدكتور محمد مصطفى، منسق البرامج التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة شهدان أحمد، منسق البرامج بالأكاديمية، والدكتور أحمد جمال خطاب، مدرس الاقتصاد بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة قناة السويس والمحاضر بالأكاديمية، والدكتور محمد عبد الدايم، أستاذ التسويق بجامعة ESLSCA والمحاضر بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكدت جامعة قناة السويس في بيانها أن مبادرة "أنا أيضًا مسئول" تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل والتعاون المؤسسي بين الجامعة والأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار استراتيجية الدولة لبناء جيل جديد قادر على تحمّل المسؤولية، مؤمن بقيم العمل المجتمعي والانتماء الوطني. وأعادت الجامعة التأكيد على التزامها الكامل بدعم المبادرات الوطنية التي تُمكّن الشباب وتُسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لقيادة المستقبل بكل كفاءة واقتدار.

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الطلاب المشاركين، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجاز خلال أيام المبادرة، كما التقطت الصور التذكارية التي وثّقت هذه اللحظة المميزة في تاريخ الجامعة ومشاركة الطلاب.

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