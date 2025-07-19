الأهلي يفاوض اللبناني فؤاد أبو شقرا لتدريب فريق السلة

كرة السلة، دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع اللبناني فؤاد أبو شقرا لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة الحمراء، خلفا للمدير الفني السابق الإسباني أوجستي بوش.

ويتولى فؤاد أبو شقرا حاليا مهمة المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، ويقدم مستويات مميزة مع فريقه.

ورفض الأهلي مقترح تعيين مدير فني مصري لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، وتمسك بأن يكون المدرب الجديد يتمتع بسيرة ذاتية مميزة ومسيرة مزينة بالبطولات والألقاب.

وأعلن النادي الأهلي مؤخرا وبشكل رسمي في بيان عبر صفحته الرسمية رحيل المدرب الإسباني أوجستي بوش، موجها له الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها داخل جدران النادي.

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