السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يفاوض اللبناني فؤاد أبو شقرا لتدريب فريق السلة

فؤاد أبو شقرا مدير
فؤاد أبو شقرا مدير الفني للفريق الأول لكرة السلة

كرة السلة، دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع اللبناني فؤاد أبو شقرا لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة الحمراء، خلفا للمدير الفني السابق الإسباني أوجستي بوش.

ويتولى فؤاد أبو شقرا حاليا مهمة المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، ويقدم مستويات مميزة مع فريقه.

ورفض الأهلي مقترح تعيين مدير فني مصري لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، وتمسك بأن يكون المدرب الجديد يتمتع بسيرة ذاتية مميزة ومسيرة مزينة بالبطولات والألقاب.

وأعلن النادي الأهلي مؤخرا وبشكل رسمي في بيان عبر صفحته  الرسمية رحيل المدرب الإسباني أوجستي بوش، موجها له الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها داخل جدران النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة النادي الأهلي الأهلي فؤاد أبو شقرا القلعة الحمراء

مواد متعلقة

كرة السلة، موعد مباريات منتخب السيدات في الأفروباسكت

كرة السلة، تعرف على مواجهات منتخب السيدات في الأفروباسكت

كرة السلة، مواجهات منتخب السيدات في بطولة الأفروباسكت بكوت ديفوار

كرة السلة، تعرف على مباريات منتخب السيدات في الأفروباسكت

الأكثر قراءة

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

قرار قوي من الزمالك ضد أحمد فتوح

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور بعد ظهوره في حفل الساحل؟ مصدر يرد

أخبار مصر: حادث مأساوي بطريق مطروح، سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني ضد الأهلي، سيارة تدهس مارة بالإسكندرية، اتفاق وشيك بغزة

تأجيل نظر طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه بقضية شاليمار شربتلي

خدمات

المزيد

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

يواصل الصعود.. تعرف على سعر الألومنيوم صباح اليوم السبت

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية