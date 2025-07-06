كرة السلة، مصر تواجه تونس في نهائي البطولة العربية للسيدات

كرة السلة، تأهل منتخب تونس لكرة السلة للسيدات، إلى نهائي البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي.

جاء ذلك بعد الفوز على نظيره منتخب الأردن، بنتيجة 79/76 في نصف نهائي البطولة الذي أقيم منذ قليل.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

24/24

40/39

60/53

79/76

وبذلك يتأهل منتخب تونس للمباراة النهائية ويواجه منتخب مصر والذي تأهل هو الآخر بعد الفوز على الجزائر في نصف النهائي أيضًا بنتيجة 77/58.

وستحصل الفرق على راحة غدًا الإثنين، ثم تقام المباراة النهائية بين مصر وتونس في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، على أن يسبقها لقاء الأردن والجزائر لتحديد المركزين الثالث والرابع، في تمام الساعة الخامسة في اليوم ذاته.

ويشارك في البطولة كل من مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

وكان منتخب السيدات قد تصدر جدول ترتيب الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89/54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85/54، ثم الفوز على تونس في المباراة الثالثة بنتيجة 80/55.

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