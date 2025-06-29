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رياضة

كرة السلة، 4 منتخبات تشارك في البطولة العربية للسيدات بالقاهرة

منتخب السيدات لكرة
منتخب السيدات لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، عن المنتخبات المشاركة في البطولة العربية للمنتخبات للسيدات - مصر 2025.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الفترة من 1 إلى 8 يوليو المقبل على صالة رقم 3 بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة العربية رقم 14، كل من، مصر والأردن والجزائر وتونس.

من جانبه تحدث محمد فتحي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ومدير البطولة عن تنظيم الحدث في مصر.

وقال فتحي في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري للسلة: إن مصر على قادرة على تنظيم كبرى الأحداث، بفضل الخبرة الكبيرة في هذا الشأن.

وأكد نائب رئيس اتحاد كرة السلة، أن البطولة تأتي ضمن خطة إعداد المنتخب المصري لكرة السلة للسيدات، لمنافسات البطولة الأفريقية بكوت ديفوار 2025، وزيادة الانسجام بين اللاعبين قبل بطولة أفريقيا.

تابع فتحي أن الاتحاد العربي للعبة على ثقة تامة في مصر، في الخروج بالبطولة بالشكل الأمثل، مشددًا أن المنتخبات المشاركة قوية للغاية وهو ما ينبئ بقوة المنافسات بين الدول المشاركة.

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