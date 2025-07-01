كرة السلة، الأهلي يبحث عن خليفة أوجستي بوش

كرة السلة، بدأ مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة السلة رجال، لخلافة الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني السابق.

وعلمت “فيتو” أن النادي الأهلي يدرس عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل خلافة أوجستي بوش.

الأهلي يبحث عن خليفة أوجستي بوش

وأعلن النادي الأهلي مؤخرا رحيل أوجستي بوش عن تدريب الفريق الأول لكرة السلة، بعد مسيرة طويلة من النجاحات والإنجازات.

وحصد أوجستي مع الأهلي عدد كبير من البطولات، كان آخرها دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري في سلسلة مباريات الدور النهائي.

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