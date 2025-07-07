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رياضة

كرة السلة، منتخب السيدات يختتم استعداداته لمواجهة تونس في نهائي البطولة العربية

منتخب مصر لكرة السلة،
منتخب مصر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، يختتم المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، استعداداته اليوم لمواجهة منتخب تونس غدا الثلاثاء، في نهائي البطولة العربية للمنتخبات، المقامة حاليا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وتونس في السابعة مساء، على أن تسبقها مواجهة بين الأردن والجزائر لتحديد المركزين الثالث والرابع، في الخامسة مساء.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد الفوز على الجزائر في الدور قبل النهائي، فيما وصل منتخب تونس على حساب منافسه منتخب الأردن في الدور ذاته.

ويشارك في البطولة كل من مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

وكان منتخب السيدات قد تصدر جدول ترتيب الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89/54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85/54، ثم الفوز على تونس في المباراة الثالثة بنتيجة 80/55.

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