الشرقية للدخان تشعل السوق بزيادة جديدة في أسعار السجائر.. إقبال كبير على "الدخان الصيني".. جهود مكثفة للتصدي لتهريب التبغ الأجنبي.. والشركة تعلن تنوع الإنتاج وتحديث خطوط التصنيع

تُعد شركة "الشرقية للدخان" المعروفة رسميًا باسم "إيسترن كومباني" واحدة من أعرق الشركات الصناعية في مصر والشرق الأوسط، إذ تلعب دورًا محوريًا في قطاع صناعة التبغ المحلي، وتمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها الكبيرة في الإيرادات العامة، وتوفيرها لآلاف فرص العمل.

أسعار السجائر الشعبية والأجنبية بالسوق المحلية

يحرص المستهلكون على معرفة أسعار السجائر الشعبية والأجنبية بالسوق المحلية، ولقد أعلنت عدد من شركات السجائر مؤخرا ارتفاع أسعار منتجاتها.



وترصد فيتو أسعار سجائر الشرقية للدخان، اليوم السبت، بالمحال التجارية والأسواق كالتالي:

أسعار سجائر الشرقية للدخان بعد الزيادة

كليوباترا كينج سايز بـ 44 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين بـ 44 جنيها.

كليوباترا بوكس بـ 44 جنيها.

بوسطن / ليمونت بـ 44 جنيها.

مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر) بـ 44 جنيها.

مونديال سوبر (منتول - بلو بيري) بـ 44 جنيها.

كليوباترا بلاك ليبول بـ 44 جنيها.

كليوباترا سوبر بـ 44 جنيها.

ماتوسيان سوبر بـ 44 جنيها.

اعتماد قائمة أسعار جديدة لمنتجات السجائر المحلية

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" رسميًا عن اعتماد قائمة أسعار جديدة لمنتجات السجائر المحلية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من صباح يوم الجمعة 18 يوليو 2025.

وجاء القرار بعد اجتماع مجلس الإدارة رقم (11) لسنة 2025، المنعقد بتاريخ 17 يوليو 2025، حيث تقرر تعديل أسعار البيع لجميع منتجات الشركة من السجائر، مع الحفاظ على سعر موحد للمستهلك يبلغ 44 جنيهًا للعبوة الواحدة.

يذكر أن ارتفاع أسعار السجائر يجعل عدد كبير من المدخنين لشراء السجائر المهربة والمعروفة في السوق باسم "السجائر الصيني"، وهو ما يؤثر سلبا على السوق الرسمي، لذا تكثف الجهات المختصة جهودها للتصدي لعمليات التهريب.

إحباط محاولة تهريب 925 كرتونة سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب بدمياط

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة عبد الحي أبو الروس من ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 ومنشور تعريفات رقم 47 لسنة 2024.

جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب كمية من السجائر

وجاء الضبط بناء على إخبارية واردة للإدارة العامة للصادر بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 17664 لسنة 2025، الخاص بشركة "أ.أ.ل"، والذي كان مُعلنًا عنه مستنديًا كـ "مصنوعات خزفية".

وتم تكليف لجنة للكشف والمعاينة الفورية للمشمول. برئاسة ناجي البساطي، مدير مجمع الصادر وأيمن شحاته مدير الحركة وأحمد مجدي ومصطفى جمال مأموري حركة الصادر وطارق الفرارجي مأمور التعريفة

وهيثم الأطروش بالأمن الجمركي وأحمد دبا وتامر توفيق بإدارة الفتوى والرأي وأمجد حلمي ومحمد السعيد بالالتزام التجاري ومحمد خضر.

حيث تبين بالمعاينة الدقيقة وجود 925 كرتونة سجائر من نوع "U.S.A.D"، تحتوي كل كرتونة على 30 علبة، وكل علبة 20 سيجارة، بإجمالي 27750 علبة. و116 كرتونة سجائر من نوع "U.K.M"، تحتوي كل كرتونة على 24 علبة بكل علبة 20 سيجارة، بإجمالي 2784 علبة و30 كرتونة سجائر من نوع "M.I.H.E"، تحتوي كل كرتونة على 24 علبة، بكل علبة 20 سيجارة بإجمالي 720 علبة وكان إجمالى العدد 1071 كرتونة سجائر بإجمالي 31254 علبة بوزن 625 كجم.

وجميع هذه الأصناف غير مثبت عليها طابع البندرول الدال على سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. كما أنها تخالف التعليمات المنصوص عليها في منشور تعريفات رقم 47 لسنة 2024، وتعد من البضائع المقيدة والممنوعة التي تستوجب موافقة الهيئة العامة للصادرات والواردات ومطابقة المواصفات القياسية المصرية قبل الإفراج عنها.

وتم العرض على إدارة الفتوى والرأي التي أفادت بأن الواقعة تشكل جريمة تهريب جمركي وفقًا لأحكام المادة 77 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتشكل مخالفة تصديرية وفقًا لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبلغت قيمة الغرامات المستحقة ومثلي الرسوم الجمركية مليونا و584 ألفًا و572 جنيها.

قرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار الجهات المعنية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

تصديق رئاسي على زيادة أسعار السجائر والبيرة والخمور (مستند)

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 157 لسنة 2025 بشأن زيادة أسعار السجائر والبيرة والخمور.

وجاء نص القرار الصادر كالتالي:

لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة، تضاف 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى 500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها، كما تضاف 750 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها ولا يجاوز 69 جنيها، أو المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 69 جنيها.

ويضاف 800 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 69 جنيها.

المنصور الدولية ترفع أسعار سجائر دفيدوف وتايم

جدير بالذكر أعلنت شركة المنصور الدولية للتوزيع، عن رفع أسعار منتجاتها من السجائر “تايم أحمر - أزرق - سيلفر وتايم أحمر - أزرق، دافيدوف”.

على النحو التالي طبقا للمستند الذى حصلت عليه فيتو.

تايم “أحمر - أزرق - سيلفر” بأنواعها تباع بعد الزيادة بـ 53 جنيها.



تايم “أحمر - أزرق” بأنواعها وتباع بعد الزيادة بـ 53 جنيها.

دافيدوف بأنواعها “كلاسيك - جولد - وايت - سليمز” بـ 97 جنيها.

مساهمة اقتصادية بارزة

كما تلعب "الشرقية للدخان" دورًا رئيسيًا في دعم الموازنة العامة للدولة، إذ تُعد من أكبر دافعي الضرائب في مصر وبحسب التقارير الرسمية، تسهم الشركة بما يزيد عن 70 مليار جنيه سنويًا من حصيلة الضرائب والرسوم، مما يجعلها واحدة من أبرز مصادر الدخل غير النفطي في البلاد.

تنوع الإنتاج وتحديث خطوط التصنيع

وتنتج الشركة مجموعة واسعة من السجائر والمعسل والسيجار، إلى جانب تصنيع بعض العلامات التجارية الأجنبية بنظام التعاقد كما تحرص الشركة على تطوير خطوط إنتاجها بما يتواكب مع المعايير العالمية، سواء من حيث الجودة أو الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.

في السنوات الأخيرة، قامت "الشرقية للدخان" باستثمارات ضخمة لتحديث المصانع، وإدخال تقنيات حديثة للرقابة على الجودة، مما ساعد على تعزيز تنافسيتها إقليميًا.

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