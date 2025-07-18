أسعار السلع طالعة نازلة.. هبوط البن والزيت وارتفاع كبير في السجائر المحلية اليوم

شهدت اليوم الأسواق انخفاض بعض السلع التي جري الاعلان عن تراجع في القيم الخاصة بها في عمليات البيع والشراء.

وكان علي رأس هذه السلع البن الذي كان علي موعد مع الانخفاض اليوم حيث أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري عن طريق شُعبة تجار البن عن انخفاض في أسعار البن نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.

وأشاد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة بدور الشُعبة في متابعة الحركة التجارية والأسعار في قطاعها للوقوف على أي مستجدات قد تحدث أولا بأول، مؤكدًا أهمية المتابعة للأسواق من كافة الشُعب التجارية لرصد حالة الأسواق ومتابعتها والحرص على زيادة معروض السلع للحفاظ على استقرار السوق، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية بمؤسساتها العامة والخاصة.

أسعار البن بالسوق المحلي بدأت في الانخفاض

وقال حسن فوزي رئيس شُعبة تجار البن بغرفة القاهرة إن سعر البن بالسوق المحلي بدأت في الانخفاض استجابة لتراجع الأسعار عالميًا مقدرًا نسبة الانخفاض بحوالي 10%.

قطاع البن تخضع الأسعار فيه للبورصة العالمية

ووجه "فوزي" الشكر لرئيس غرفة القاهرة أيمن العشري على دعمه للشُعب التجارية في الأنشطة المختلفة بشكل عام وشُعبة البن بصفة خاصة، ومتابعتها لمعرفة الحركة التجارية بالسوق، وما قد يتبعها من مستجدات خاصة أن قطاع البن تخضع الأسعار فيه للبورصة العالمية وآليات العرض والطلب.

كما كان الزيت هو الآخر علي موعد اليوم مع انخفاض الاسعار

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين وزيت الصويا والذرة وعباد الشمس، بينما انخفض سعر لتر الزيت في الأسواق؛ فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت الخام في الأسواق

في البداية تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 52 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 53 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 60500 جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 87.2 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 92.9 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 68 جنيهًا إلى 107 جنيهات للتر.

وفي سياق متصل استقر سعر السكر اليوم حيث سجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيه/ للكيلو، طبقا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم الجمعة.

يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية داخل أى بيت مصرى، وشهدت الأسواق المحلية استقرارا في أسعار السكر.

عملية استقرار وتراجع بعض أسعار السلع كان في المقابل لها أيضا زيادة انواع السجائر حيث

ارتفاع أسعار السجائر ، أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" رسميًا عن اعتماد قائمة أسعار جديدة لمنتجات السجائر المحلية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من صباح يوم الجمعة 18 يوليو 2025.

وجاء القرار بعد اجتماع مجلس الإدارة رقم (11) لسنة 2025، المنعقد بتاريخ 17 يوليو 2025، حيث تقرر تعديل أسعار البيع لجميع منتجات الشركة من السجائر، مع الحفاظ على سعر موحد للمستهلك يبلغ 44 جنيهًا للعبوة الواحدة

كل ذلك الارتفاع للسجائر جاء بما يصب في اتجاه معادلة الصعود والهبوط المتباين بين العديد من السلع فليس هناك حالة من الثبات في اتجاه الخفض بجميع السلع أو الارتفاع لها بل تسير الأمور كل في اتجاه حسب المعروض والطلب وعوامل أخري عديدة تخص عملية الإنتاج أو الاستيراد لبعضها من هذه السلع بما يحدد في النهاية اسعارها هبوطا أو ارتفاعا.

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