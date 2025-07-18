إحباط محاولة تهريب 925 كرتونة سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب بدمياط

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة عبد الحي أبو الروس من ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 ومنشور تعريفات رقم 47 لسنة 2024.

جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب كمية من السجائر

وجاء الضبط بناء على إخبارية واردة للإدارة العامة للصادر بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 17664 لسنة 2025، الخاص بشركة "أ.أ.ل"، والذي كان مُعلنًا عنه مستنديًا كـ "مصنوعات خزفية".

وتم تكليف لجنة للكشف والمعاينة الفورية للمشمول. برئاسة ناجي البساطي، مدير مجمع الصادر وأيمن شحاته مدير الحركة وأحمد مجدي ومصطفى جمال مأموري حركة الصادر وطارق الفرارجي مأمور التعريفة

وهيثم الأطروش بالأمن الجمركي وأحمد دبا وتامر توفيق بإدارة الفتوى والرأي وأمجد حلمي ومحمد السعيد بالالتزام التجاري ومحمد خضر.

حيث تبين بالمعاينة الدقيقة وجود 925 كرتونة سجائر من نوع "U.S.A.D"، تحتوي كل كرتونة على 30 علبة، وكل علبة 20 سيجارة، بإجمالي 27750 علبة.

و116 كرتونة سجائر من نوع "U.K.M"، تحتوي كل كرتونة على 24 علبة بكل علبة 20 سيجارة، بإجمالي 2784 علبة و30 كرتونة سجائر من نوع "M.I.H.E"، تحتوي كل كرتونة على 24 علبة، بكل علبة 20 سيجارة بإجمالي 720 علبة وكان إجمالى العدد 1071 كرتونة سجائر بإجمالي 31254 علبة بوزن 625 كجم.



وجميع هذه الأصناف غير مثبت عليها طابع البندرول الدال على سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. كما أنها تخالف التعليمات المنصوص عليها في منشور تعريفات رقم 47 لسنة 2024، وتعد من البضائع المقيدة والممنوعة التي تستوجب موافقة الهيئة العامة للصادرات والواردات ومطابقة المواصفات القياسية المصرية قبل الإفراج عنها.

وتم العرض على إدارة الفتوى والرأي التي أفادت بأن الواقعة تشكل جريمة تهريب جمركي وفقًا لأحكام المادة 77 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتشكل مخالفة تصديرية وفقًا لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

و بلغت قيمة الغرامات المستحقة ومثلي الرسوم الجمركية مليون و584 ألفًا و572 جنيه.

قرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار الجهات المعنية



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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