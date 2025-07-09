المنصور الدولية ترفع أسعار سجائر دفيدوف وتايم

ارتفاع أسعار السجائر، أعلنت شركة المنصور الدولية للتوزيع، رفع أسعار منتجاتها من السجائر "تايم أحمر - أزرق - سيلفر ” وتايم " أحمر - أزرق ، دافيدوف .



على النحو التالي طبقا للمستند الذى حصلت عليه فيتو.

تايم “أحمر - أزرق - سيلفر ” بأنواعها تباع بعد الزيادة بـ 53 جنيها



تايم “أحمر - أزرق” بأنواعها وتباع بعد الزيادة بـ 53 جنيها

دافيدوف بأنواعها “ كلاسيك - جولد - وايت - سليمز” بـ 97 جنيها

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