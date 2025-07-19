الكرة النسائية، يلتقي فرنسا وألمانيا، مساء اليوم السبت على ملعب "سانت جاكوب بارك" بمدينة بازل السويسرية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات "يورو السيدات 2025"، المقامة في سويسرا.

ويتأهل الفائز من مباراة الليلة بين فرنسا ضد ألمانيا مع إسبانيا في الدور نصف النهائي لبطولة اليورو للسيدات المقامة في سويسرا.

موعد مباراة فرنسا ضد ألمانيا في أمم أوروبا للسيدات والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا للسيدات، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة ومكة المكرمة" وتذاع المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس.

وتسعي منتخب فرنسا لمواصلة مسيرته للمنافسة علي اللقب خاصة أن منتخب الديوك للكرة النسائية لم يفز بأي لقب في مسابقات كرة القدم للسيدات، وكانت أفضل نتائجها الوصول إلى قبل نهائي كأس العالم 2011، وأولمبياد 2012، ويورو 2022.

وكان فرنسا التقي ألمانيا في 10 مناسبات رسمية، تفوقت خلالها ألمانيا بـ6 انتصارات، مقابل 3 انتصارات لفرنسا، في حين انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

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