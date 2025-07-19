بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

أسعار السجائر، يحرص المستهلكون على معرفة أسعار السجائر الشعبية والأجنبية بالسوق المحلية، ولقد أعلنت عدد من شركات السجائر مؤخرا ارتفاع أسعار منتجاتها.



وترصد فيتو أسعار سجائر الشرقية للدخان، اليوم السبت، بالمحال التجارية والأسواق كالتالي:

أسعار سجائر الشرقية للدخان بعد الزيادة

كليوباترا كينج سايز بـ 44 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين بـ 44 جنيها.

كليوباترا بوكس بـ 44 جنيها.

بوسطن / ليمونت بـ 44 جنيها.

مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر) بـ 44 جنيها.

مونديال سوبر (منتول - بلو بيري) بـ 44 جنيها.

كليوباترا بلاك ليبول بـ 44 جنيها.

كليوباترا سوبر بـ 44 جنيها.

ماتوسيان سوبر بـ 44 جنيها.

اعتماد قائمة أسعار جديدة لمنتجات السجائر المحلية

وكانت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" أعلنت رسميًا عن اعتماد قائمة أسعار جديدة لمنتجات السجائر المحلية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من صباح الجمعة 18 يوليو 2025.

وجاء القرار بعد اجتماع مجلس الإدارة رقم (11) لسنة 2025، المنعقد بتاريخ 17 يوليو 2025، حيث تقرر تعديل أسعار البيع لجميع منتجات الشركة من السجائر، مع الحفاظ على سعر موحد للمستهلك يبلغ 44 جنيهًا للعبوة الواحدة.

الشرقية للدخان

وتُعد شركة "الشرقية للدخان" – المعروفة رسميًا باسم "إيسترن كومباني" – واحدة من أعرق الشركات الصناعية في مصر والشرق الأوسط، إذ تلعب دورًا محوريًا في قطاع صناعة التبغ المحلي، وتمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها الكبيرة في الإيرادات العامة، وتوفيرها لآلاف فرص العمل.

مساهمة اقتصادية بارزة

وتلعب "الشرقية للدخان" دورًا رئيسيًا في دعم الموازنة العامة للدولة، إذ تُعد من أكبر دافعي الضرائب في مصر وبحسب التقارير الرسمية، تسهم الشركة بما يزيد عن 70 مليار جنيه سنويًا من حصيلة الضرائب والرسوم، مما يجعلها واحدة من أبرز مصادر الدخل غير النفطي في البلاد.

تنوع الإنتاج وتحديث خطوط التصنيع

وتنتج الشركة مجموعة واسعة من السجائر والمعسل والسيجار، إلى جانب تصنيع بعض العلامات التجارية الأجنبية بنظام التعاقد كما تحرص الشركة على تطوير خطوط إنتاجها بما يتواكب مع المعايير العالمية، سواء من حيث الجودة أو الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.

في السنوات الأخيرة، قامت "الشرقية للدخان" باستثمارات ضخمة لتحديث المصانع، وإدخال تقنيات حديثة للرقابة على الجودة، مما ساعد على تعزيز تنافسيتها إقليميًا.

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