الإثنين 14 يوليو 2025
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حوادث

ضبط طفل يقود سيارة بدون لوحات أمامية ويعرض حياة المواطنين للخطر في بني سويف

ضبط طفل يقود سيارة
ضبط طفل يقود سيارة بدون لوحات أمامية ويعرض حياة المواطنين لل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل "حدث" يقود سيارة ملاكي بدون لوحة معدنية أمامية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وذلك بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة.

ضبط طفل يقود سيارة بدون لوحات أمامية ويعرض حياة المواطنين للخطر في بني سويف<br> 
ضبط طفل يقود سيارة بدون لوحات أمامية ويعرض حياة المواطنين للخطر في بني سويف
 

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وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، حيث تبين أن قائدها طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، طالب ومقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة.

كما تم استدعاء والده – مالك السيارة – والذي أوضح أن نجله استقل السيارة دون علمه، مشيرًا إلى أن اللوحة المعدنية الأمامية متواجدة داخل السيارة، نظرًا لحدوث كسر بالإكصدام الأمامي.

وقد تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحدث ووالده.

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الأجهزة الأمنية بنى سويف الجديدة بني سويف طفل يقود سيارة قسم شرطة بني سويف

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