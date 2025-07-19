شروط استرداد مبالغ التأمين للمرشحين في انتخابات الشيوخ 2025

منح قانون مجلس الشيوخ، الحق للمرشحين سواء على المقاعد الفردية، أو القوائم الانتخابية، استرداد مبالغ التأمين المنصوص عليها ضمن شروط الترشح في الانتخابات، بعد خصم تكاليف إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية.

مبالغ التأمين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ووفقا لتعديل القانون، فإن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وضعت شرطا بإيداع مبلغ 30 ألف جنيه للمرشح على المقاعد الفردية، و39 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 13 مقعدًا، ومبلغ 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا.

حق المرشحين في استرداد مبالغ التأمين في انتخابات مجلس الشيوخ

وتنص المادة (27) من قانون مجلس الشيوخ على أنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَدَّ إلى المترشح فى النظام الفردي وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.

المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ

يشار إلى أن المادة (11/ الفقرة الثانية) من تعديل قانون مجلس الشيوخ تنص على: يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:



بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.



صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.



بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.



إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.



شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.



شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

مبالغ التأمين في انتخابات مجلس الشيوخ

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

مبالغ التأمين في انتخابات مجلس الشيوخ على القائمة

كما تنص المادة (11/ الفقرة الرابعة) من تعديل قانون مجلس الشيوخ على: وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (٣٧) مقعدًا.

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