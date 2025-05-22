الهيئة الوطنية توافق على مشروعي قانوني انتخابات النواب والشيوخ

كشف المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب أنه تلقى اليوم ردًا من المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد فيه، بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وافق بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على مشروع قانوني مجلسي النواب والشيوخ

وتأتي موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في ضوء ما تقضي به المادة (٣) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من أخذ رأي الهيئة على مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية.

اللجنة التشريعية تناقش تعديل قوانين الانتخابات

وفي ذات السياق، بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

ويشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، مقدم مشروع القانون.

وأعاد مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعدا بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخريين، بإجمالي (٢٨٤) مقعدا لنظام القوائم.

إعادة توزيع مقاعد القوائم الانتخابية

كما أعاد مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعدا لدائرتين و(٣٧) مقعدا للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.

وتم إعداد مشروعات القوانين المقدمة من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة وطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استنادا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.

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