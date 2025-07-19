طريقة عمل الكاسترد، أسرع وأرخص تحلية لأفراد أسرتك

طريقة عمل الكاسترد، من الوصفات سهلة التحضير التي يمكنك اللجوء إليها عند البحث عن تحلية سهلة ولذيذة، وغير مكلفة، فتعد طريقة عمل الكاسترد من أسهل وأسرع الحلويات التي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك.

كما أن الكاسترد من الحلويات المفيدة وعالية القيمة الغذائية، فهي تحتوي على اللبن وصفار البيض كمكون أساسي، مع القليل من النشا والسكر، كما أن طريقة عمل الكاسترد، غير مكلفة، فلن تحتاجي إلا مقدار من اللبن الحليب، وصفار بيضى، والقليل من نشا الذرة، مع تحليته بالسكر حسب الرغبة، فقط.



الكاسترد

طريقة عمل الكاسترد التقليدية



ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الكاسترد التقليدية، التي توراثناها عن أمهاتنا وجداتنا.

مقادير عمل المهلبية:

كوبين من اللبن الحليب

صفار بيضة

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة

ربع كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

خطوات عمل الكاسترد

يمزج الحليب مع النشا والسكر جيدا على البارد، ثم ترفع على نار هادئة.

استمري في التقليب، حتى يبدأ ان يغلظ قوامها.

اخفقي صفار البيضة جيدا في وعاء صغير، وأضيفيها للخليط، وقلبي جيدا.

ارفعيها عن النار، وضيفي لها الفانيليا، مع تقليبها جيدا.

وزعي الكمية في الاطباق أو الكاسات، وبعد أن تبرد توضع في الثلاجة.

عند التقديم؛ يمكنك إضافة المكسرات، أو الزبيب، أو مبشور جوز لبهند حسب الرغبة.

طريقة عمل المهلبية بالأرز والتوفي

المهلبية

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل المهلبية بالأرز والتوفي، ألذ تحلية يمكنك تحضيرها في أقل وقت لأفراد أسرتك، وستنال إعجابهم، خاصة الأطفال الصغار.

مكونات مهلبية الارز بالتوفي:



نصف كوب رز مصري مطحون

٣ أكواب ماء

ملعقتين كبيرتين زيت نباتي

كوب سكر

نصف كوب كريمة

ملعقة صغيرة بشر برتقال

كوبين جبن موزاريلا مبشور

كريمة مخفوقة للتقديم

بندق مطحون للتقديم

طريقة تحضير مهلبية الارز بالتوفي:



تدهن آنية مضادة للالتصاق بالزيت النباتي.

يكرمل السكر على نار هادئة الى ان يأخذ اللون الذهبي الجميل.

يضاف الرز المطحون والماء ثم يقلب المزيج جيدا ويترك على النار الى ان يتكاثف.

ويصبح مثل المهلبية، بذلك نضمن نضوج الرز.

تضاف الكريمة وبشر البرتقال ثم نقلب المزيج جيدا.

تضاف الموتزاريلا المبشورة ويقلب الكل جيدا وسريعا الى ان تذوب الجبنة ثم يرفع المزيج من على النار ويسكب في صحون التقديم.

تترك لتبرد، ثم تزين بالكريمة والبندق وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل عيش السرايا



مهلبية عيش السرايا

وتقدم الشيف آسيا، طريقة عمل المهلبية عيش السرايا، وهي من أسهل وأسرع أطباق التحلية، والتي لا يستغرق تحضيرها وقتا طويلا، خاصة أمام البوتجاز، كما أنها تقدم مثلجة

مدة التحضير 30 دقيقة

مدة الطهي 45 دقيقة



مكونات مهلبية عيش السرايا

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة نشا

4 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة كبيرة ماء زهر

2 عدد توست محمص في الفرن ومطحون

4 ملاعق كبيرة شربات ثقيل

مكسرات للتزيين



خطوات تحضير مهلبية عيش السرايا

في بولة تخلط مكونات طبقة عيش السريا عبارة عن (توست مطحون +شربات).

ويرص في كؤوس التقديم.

لعمل المهلبية تخلط المكونات على البارد وتقلب، ثم توضع على النار وتحرك باستمرار ثم تضاف لطبقة عيش السرايا.

وتدخل الثلاجة وترش بالمسكرات.

وتقدم وبالهنا والشفا.



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