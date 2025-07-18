طريقة عمل بلح الشام، هش وطري ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل بلح الشام، بلح الشام من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التي لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز الذي لا يقاوم وعادة تقدم بالعسل أو الكريمة.

وطريقة عمل بلح الشام، سهلة وبسيطة وغير مكلفة بشرط ضبط العجين حتى يكون بلح الشام ناجح، وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل بلح الشام.

مكونات عمل بلح الشام:-

لعجينة بلح الشام

1 كوب ماء

1 كوب دقيق

¼ كوب زيت نباتي أو زبد

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة نشا

للشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر

طريقة عمل بلح الشام:

ضعي السكر والماء في قدر على النار.

عند بدء الغليان، أضيفي عصير الليمون.

اتركيه يغلي على نار متوسطة لمدة 8–10 دقائق حتى يثقل قوامه.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر حسب الرغبة.

اتركيه يبرد تماما قبل استخدامه.

ولتحضير العجين في قدر على النار، ضعي الماء والزيت أو الزبد ورشة الملح حتى الغليان.

أضيفي الدقيق مع النشا إن رغبتى دفعة واحدة وقلبي بسرعة باستخدام ملعقة خشبية حتى تتكون عجينة متماسكة وتنفصل عن جوانب القدر.

اتركي العجينة تبرد قليلا حوالي 10 دقائق.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى، مع التقليب جيدا بعد كل بيضة حتى يمتزج تماما.

أضيفي الفانيليا وقلبي جيدا حتى تصبح العجينة ناعمة ومتماسكة.

ضعي العجينة في كيس حلواني بفوهة نجمة.

سخني زيت غزير على نار متوسطة ليس ساخن جدا.

اضغطي على كيس الحلواني لعمل أصابع صغيرة من العجين وقطعيها بمقص مدهون بالزيت.

اتركي بلح الشام على نار هادئة حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي يقلى على مرحلتين إن أردتى مزيد من القرمشة.

أخرجيه مباشرة من الزيت وضعيه في الشربات البارد لثوانى قليلة.

صفيه جيدا وقدميه.

لا تضعي البيض إلا بعد أن تبرد العجينة قليلا حتى لا ينضج البيض داخلها.

استخدام النشا مع الدقيق يعطي قرمشة رائعة.

يجب أن يكون الزيت متوسط الحرارة حتى لا يحمر بلح الشام بسرعة دون أن ينضج من الداخل.

لا تتركيه في الشربات فترة طويلة حتى لا يصبح طريا.

يقدم بلح الشام بارد أو في درجة حرارة الغرفة، ويمكن تزيينه بالشيكولاتة أو المكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل بلح الشام

ولعمل صوابع زينب

مكونات عمل صوابع زينب:-

كوب سميد

نصف كوب دقيق منخول

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة سكر

ثلث كوب ماء دافئ

ربع ملعقة صغيرة ملح

القليل من ماء الورد

للشربات

كوب سكر

كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة عمل صوابع زينب:-

يخلط السميد والدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح.

يفرك الخليط مع الزيت.

يضاف الماء وماء الورد تدريجيًا ويعجن حتى نحصل على عجينة ملساء.

تغطى وتترك في مكان دافىء مدة ساعة.

تؤخذ قطع صغيرة من العجين باليد.

وتمرر على سطح مبرشة متوسطة الثقوب مع الضغط والسحب لتشكيل الحبة بشكلها التقليدي.

تقلى في الزيت النباتي على نار متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي غامق

تصفى على ورق المطبخ ثم توضع في القطر البارد وتقلب حتى تتشرب كمية وافرة وترفع.

تصفى على ورق المطبخ ثم توضع في القطر البارد وتقلب حتى تتشرب كمية وافرة وترفع. لعمل الشربات، تخلط جميع المكونات في قدر وتوضع على نار هادئة تترك لتغلي مدة عشر دقائق وترفع عن النار وتترك لتبرد تمامًا.

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