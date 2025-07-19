السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مع بدء اتفاق السويداء، تراجع حدة الاشتباكات بين الدروز والعشائر واستنفار على محاور القتال

عناصر مسلحة من الدروز،
عناصر مسلحة من الدروز، فيتو

أكدت مصادر من الفصائل الدرزية في السويداء، اليوم السبت، رفع درجة الاستنفار على محاور القتال كافة، وسط تراجع حدة الاشتباكات مع العشائر البدوية في محيط المدينة.

ويسود هدوء حذر مدينة السويداء، خلال الساعات الأخيرة، عقب الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، برعاية أمريكية ودعم من دول مجاورة، وفق المبعوث الأمريكي توماس باراك.

وقال عنصر من المجموعات المدافعة عن السويداء إن "الاستنفار لا يزال قائمًا على جميع محاور القتال، وسط هدوء حذر وتراجع في حدة الاشتباكات"، بحسب ما نقلت عنه شبكة "السويداء 24".


ونقلت الشبكة ذاتها عن مصادر ميدانية قولها إن "المجموعات المسلحة فشلت في جميع محاولات التقدم إلى داخل مدينة السويداء، على مدار يومين".

وأكدت المصادر أن تلك المجموعات "لم تنجح في السيطرة على أي حي من أحياء المدينة، بعد وقوعها في كمائن محكمة نصبتها الفصائل المحلية من أبناء السويداء".
وفي وقت سابق، أفادت مصادر صحفية سورية بأن قوات الحكومة السورية توجهت نحو السويداء من أجل دخول المدينة وفرض الأمن فيها تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار.

بالتوازي مع ذلك، أوقفت القوات الحكومية تدفق أرتال العشائر نحو السويداء، ومنحتها مهلة حتى صباح السبت من أجل مغادرة المدينة وتسليم السلاح الذي استولوا عليه من مستودعات تابعة لمجموعات مسلحة في السويداء. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفصائل الدرزية السويداء العشائر البدوية رفع درجة الاستنفار مدينة السويداء شبكة السويداء 24 مجموعات مسلحة في السويداء قوات الحكومة السورية اتفاق وقف اطلاق النار

الأكثر قراءة

سائق ميكروباص يفقد توازنه ويدهس المارة ويصطدم بعمود إنارة بالإسكندرية

من المستشفى إلى المسرح، حسام حبيب يتحدى الإصابة ويغني بالعكاز في موسم جدة 2025 (فيديو)

نائب رئيس الزمالك يتحدث عن مفاجأة الاستاد الكبير ويزف بشرى عن فرع أكتوبر (فيديو)

أسعار المانجو اليوم السبت 19 يوليو 2025، انخفاض جديد في الزبدية وارتفاع الهندي والتيمور

سعر الفاكهة اليوم السبت، هزة في العنب وارتفاع جديد بالكانتلوب والتين البرشومي

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف منها الطماطم والخيار وانخفاض الفلفل الرومي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بطريق سيوة مرسى مطروح

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 18/ 7/ 2025

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.. محمد صلاح ضمن القائمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads