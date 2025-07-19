بسبب الصيانة، قطع المياه عن قرى مركزي الفيوم وإطسا

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي قطع مياه الشرب، اليوم السبت لمدة 4 ساعات، عن بعض قرى مركزي الفيوم وإطسا، بسبب بعض أعمال الصيانة، وربط خط 700 مليمتر بمحطة العزب القديمة، وهو الخط المغذي لمركز إطسا.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

وتشمل المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب غدا بمحافظة الفيوم بمركزي الفيوم وإطسا وهي: قرية العزب وتوابعها بمركز الفيوم، ومدينة إطسا بالكامل وتوابعها، وقرى قلهانة، وشدموه، ومنيا الحيط، والجعافرة، وتوابعهم، وطالبت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين، والمستشفيات وأصحاب المخابز الواقعة في المناطق المتأثرة بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتوفر شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، سيارات مياه الشرب للأماكن المتأثرة بالانقطاع، طوال فترة قطع المياه لمن يحتاج إليها ويطلبها عبر الخط الساخن، أو رقم شركة مياه الشرب بالفيوم.

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