السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب الصيانة، قطع المياه عن قرى مركزي الفيوم وإطسا

انقطاع مياه الشرب،
انقطاع مياه الشرب، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي قطع مياه الشرب، اليوم السبت لمدة 4 ساعات، عن بعض قرى مركزي الفيوم وإطسا، بسبب بعض أعمال الصيانة، وربط خط 700 مليمتر بمحطة العزب القديمة، وهو الخط المغذي لمركز إطسا.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

وتشمل المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب غدا بمحافظة الفيوم بمركزي الفيوم وإطسا وهي: قرية العزب وتوابعها بمركز الفيوم، ومدينة إطسا بالكامل وتوابعها، وقرى قلهانة، وشدموه، ومنيا الحيط، والجعافرة، وتوابعهم، وطالبت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين، والمستشفيات وأصحاب المخابز الواقعة في المناطق المتأثرة بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

بالأسماء، إصابة 8 ممرضات في تصادم سيارة أجرة بشجرة في الفيوم

مياه الفيوم تنفذ خطة لصيانة محطات الصرف الصحي

وتوفر شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، سيارات مياه الشرب للأماكن المتأثرة بالانقطاع، طوال فترة قطع المياه لمن يحتاج إليها ويطلبها عبر الخط الساخن، أو رقم شركة مياه الشرب بالفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب بمحافظة الفيوم شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف قطع مياه الشرب محافظة الفيوم مياه الشرب بالفيوم مياه الفيوم

مواد متعلقة

نشر الوعي المائي، مياه الفيوم تستقبل وفود 23 مدرسة وكلية من بداية الدراسة

غدا، انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالفيوم للقيام بأعمال الصيانة

مياه الفيوم تعلن تنفيذ خطة لتنظيف وتعقيم مراحل الإنتاج

مياه الفيوم تجري تحليلا لـ 38500 عينة من مدخلات ومخرجات المحطات

وكيل صحة الفيوم يتفقد 10 وحدات بالقري ويحيل عددا من العاملين للتحقيق

عودة مياه الشرب بعد انتهاء إصلاح العطل بمحطة العزب الجديدة بالفيوم

مياه الفيوم تتعاون مع مديرية التعليم لنشر الوعي المائي بين التلاميذ

فرق صحة البيئة بالفيوم ترصد 30 تجمعا للقمامة

الأكثر قراءة

سائق ميكروباص يفقد توازنه ويدهس المارة ويصطدم بعمود إنارة بالإسكندرية

زوج البلوجر هدير عبد الرازق: زرعت كاميرات بالشقة وصورتني دون علمي وضربتها علشان بتشرب مخدرات

أحمد مجاهد يكشف سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني بشأن أزمة وسام أبو علي

بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي

من المستشفى إلى المسرح، حسام حبيب يتحدى الإصابة ويغني بالعكاز في موسم جدة 2025 (فيديو)

أسعار المانجو اليوم السبت 19 يوليو 2025، انخفاض جديد في الزبدية وارتفاع الهندي والتيمور

سعر الفاكهة اليوم السبت، هزة في العنب وارتفاع جديد بالكانتلوب والتين البرشومي

تطورات جديدة في واقعة "بائع العسلية" بالمحلة، حجز والد الطفل لهذا السبب

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 18/ 7/ 2025

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.. محمد صلاح ضمن القائمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية