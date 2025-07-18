اتحاد الكرة يسابق الزمن لتوفير مباريات ودية لمنتخب الشباب

منتخب الشباب، يكثف مسؤولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع العديد الاتحاد الأهلية في أوروبا وآسيا وإفريقيا، من أجل توفير مباريات ودية لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، خلال شهر أغسطس المقبل، من أجل إعداد الفريق بشكل جيد لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقرر انطلاق منافساتها في دولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

قلق أسامة نبيه

وسيطرت حالة من القلق الشديد على الجهاز الفني لمنتخب الشباب في الأيام الأخيرة، بعدما فوجئ بأن مسئولو اتحاد الكرة، لم يتمكنوا من توفير أي مباريات ودية لفريقه، على الرغم من أن المدير الفني أسامة نبيه، قدم برنامج إعداد الفريق لبطولة كاس العالم، وتم اعتماده من قبل مجلس الادارة برئاسة هاني أبو ريدة.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

اتحاد الكرة يصدم أسامة نبيه

كان أسامة نبيه تلقى وعود من هاني أبو ريدة اتحاد الكرة بإعداد برنامج احتكاك قوي لمنتخب الشباب قبل المشاركة في كأس العالم في تشيلي، إلا أن المدير الفني للفراعنة فوجئ في الساعات الماضية بأن أغلب المنتخبات التي تمت مخاطبتها لمواجهة منتخب مصر تحت 20 سنة اعتذرت عن تلبية الدعوة.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب الشباب، أن أسامة نبيه أبلغ بعض المقربين منه، أنه ليس سعيدا بوديتي الكويت، خاصة أن الأخير غير مشارك في بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي، كما أنه منتخب يمثل المدرسة الخليجية، في حين أن مجموعة مصر في بطولة العالم لا تضم أي منتخب عربي من الأساس.

كان أسامة نبيه قدم لمجلس إدارة اتحاد الكرة خطته لإعداد منتخب الشباب لبطولة كأس العالم، وتضمنت خطته ضرورة خوض الفريق 6 مباريات ودية على الأقل قبل إنطلاق المونديال.

مجموعة مصر في مونديال الشباب

وفي سبتمبر المقبل أيضًا، يخوض منتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه منافسات بطولة كأس العالم، التي تقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

أوقعت قرعة مونديال الشباب منتخب مصر في المجموعة الأولى الصعبة، رفقة منتخب تشيلي صاحب الأرض والجمهور، ومنتخب اليابان، ومنتخب نيوزيلندا.

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