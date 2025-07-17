الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خوسيه ريبيرو ومحمد يوسف يتابعان مباراة منتخب الشباب أمام الكويت

خوسيه ريبيرو ومحمد
خوسيه ريبيرو ومحمد يوسف يتابعان مباراة منتخب الشباب، فيتو

حرص خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد يوسف المدير الرياضي للأحمر، على التواجد في مباراة منتخب الشباب المصري لكرة القدم تحت 20 سنة أمام منتخب الكويت الأولمبي التي تقام حاليا،على ملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام حاليا مباراة منتخب الشباب المصري لكرة القدم تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، مع منتخب الكويت الأولمبي، في اللقاء الودي الذي يأتي ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، المقرر انطلاق فعالياتها في دولة تشيلي سبتمبر المقبل.

منتخب مصر يخوض وديتين أمام الكويت

كان اتحاد الكرة المصري أنهى اتفاقه مع نظيره الكويتي، لإقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أمام المنتخب الأولمبي الكويتي يومي 17 و20 يوليو الجاري. 

مجموعة مصر في مونديال الشباب

وفي سبتمبر المقبل أيضًا، يخوض منتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه منافسات بطولة كأس العالم، التي تقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

وأوقعت قرعة مونديال الشباب منتخب مصر في المجموعة الأولى الصعبة، رفقة منتخب تشيلي صاحب الأرض والجمهور، ومنتخب اليابان، ومنتخب نيوزيلندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريبيرو خوسيه ريبيرو الأهلي النادي الأهلي منتخب الشباب

مواد متعلقة

موعد تحرك بعثة الأهلي من مطار القاهرة إلى تونس

كباكا: وائل رياض اكتشفني وفرصتي صعبة في الأهلي بسبب النجوم

الأكثر قراءة

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا (إنفوجراف)

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

من بينها المستشفيات، فصل شامل للتيار الكهربائي عن محطة محولات بنها الجديدة غدا

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

هيئة الدفاع تطالب بلجنة طبية مستقلة وتحقيق محايد في مقتل البرلماني عبدالحميد الشيخ

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

سعر الألومنيوم اليوم، تعرف على أحدث التغيرات في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جائز بشرط، الإفتاء توضح حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في تعليم الأطفال

الإفتاء: اختراق شبكات الواي فاي حرام شرعا

خالد الجندي: من قدّم عقله على القرآن أو السنة هلك كما ابن نوح

المزيد
الجريدة الرسمية