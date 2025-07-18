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رياضة

موعد ودية منتخب الشباب الثانية أمام منتخب الكويت الأولمبي

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

يستعد منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، لخوض مباراته الودية الثانية أمام منتخب الكويت الأولمبي، والتي تأتي ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، المقرر انطلاق فعالياتها في دولة تشيلي سبتمبر المقبل.

منتخب الشباب يفوز على الكويت بثلاثية وديا

كان منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، خاض مباراته الودية الأولى أمام منتخب الكويت الأولمبي, أمس الخميس، بملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وحسمها الفراعنة لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة مصر والكويت الأولى، فيتو
مباراة مصر والكويت الأولى، فيتو

موعد ودية منتخب مصر الثانية أمام الكويت

تقام مباراة منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة أمام منتخب الكويت الأولمبي، في السادسة مساء الأحد المقبل على ملعب الهدف، ومن المقرر نقلها على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون سبورت.

مران صباحي لمنتخب الشباب

ومن جانبه قال حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب إن اللاعبين تدربوا صباح اليوم الجمعة بلا راحة استعدادا للقاء الودي الثاني مع منتخب الكويت الأوليمبي المقرر لها بعد غد الأحد خلال معسكر المنتخب المفتوح فى مشروع المنتخبات الوطنية.  

ويستعد أحفاد الفراعنة لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩أكتوبر القادمين..ويلعب الفراعنة في المونديال ضمن  المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

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