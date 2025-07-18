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رياضة

الجودو، منتخب الناشئين يخسر برونزية البطولة الأفريقية أمام المغرب

منتخب الجودو
منتخب الجودو

الجودو، تلقى المنتخب الوطني للجودو خسارة جديدة أمام منتخب المغرب في مباراة الميدالية البرونزية بالبطولة الأفريقية للناشئين المقامة حاليا في أنجولا.

بهذه النتيجة يفشل المنتخب الوطني في حصد أي ميدالية بمنافسات الفرق بالبطولة الأفريقية للناشئين لأول مرة منذ 4 سنوات.

وكان المنتخب الوطني للجودو قد خسر أمام منتخب الجزائر بنتيجة (1-4)، في الدور ربع النهائي، ليودع المنافسة على اللقب مبكرا.

قائمة منتخب الجودو في البطولة الأفريقية

وضمت قائمة المنتخب الوطني في البطولة 17 لاعبا ولاعبة بواقع 10 لاعبين و7 لاعبات، ويضم الجهاز الفني والإداري للبعثة كلًا من: أزومي هيروشي المدير الفني، وحسين حفيظ مدرب عام.

وجاءت القائمة كالتالي:

اللاعبين محمود عبد الجواد - 50 كجم، أحمد محمد - 50 كجم، ياسين عوض - 55 كجم، علي الجنيدي - 60 كجم، حسين حسين - 60 كجم، يوسف السيد - 66 كجم، أحمد العقر - 73 كجم، علي الرملي - 81 كجم، محمد العطار - 90 كجم، عبدالله حمدي - +90 كجم.

فيما ضمت قائمة اللاعبات شروق محمد - 48 كجم، أروى عاشور - 48 كجم، حبيبة السيد - 52 كجم، مريم سليمان - 57 كجم، مريم عبد العزيز - 63 كجم،ندى حسن - 70 كجم، أيتن داوود - +70 كجم.

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