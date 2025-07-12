اختتمت اللجنة العلمية للتأهيل والقياسات التابعة للمجلس العلمي للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، تنفيذ مجموعة من القياسات الأنثروبومترية والبدنية والفسيولوجية للاعبي المشروع القومي للموهبة في رياضة الجودو.

وجاءت هذه القياسات خلال اللقاء المجمع للاعبي الجودو الذي استضافته المدينة الشبابية بالإسكندرية، وشمل 460 لاعبًا ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية في المراحل السنية المختلفة، وذلك بالتنسيق الكامل بين الإدارة المركزية للطب الرياضي والإدارة المركزية للأداء الرياضي ممثلة في الإدارة العامة للموهبة.

قياسات بدنية وفسيولوجية للاعبي الجودو في مشروع الموهبة

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لبناء قاعدة بيانات دقيقة عن مؤشرات الأداء البدني والفسيولوجي للاعبين، ما يُسهم في إعداد برامج تدريبية أكثر دقة وفاعلية، ومتابعة معدلات التطور والارتقاء بالأداء وصولًا إلى التمثيل المشرف وحصد الميداليات على المستوى الدولي.

قياسات بدنية وفسيولوجية للاعبي الجودو في مشروع الموهبة

وزير الرياضة يشيد بفوز لانا فتح الله بطلة الإسكواش على لاعبة إسرائيلية

فيما أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأداء الذي قدمه ناشئو الإسكواش في بطولة European Junior Open، والتي تستضيفها مدينة هامبورج الألمانية خلال الفترة من 10 إلى 13 يوليو الجاري، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية المتحققة في هذه البطولة تعكس وجود أجيال متتالية قادرة على الحفاظ على ريادة مصر في رياضة الاسكواش على المستوى الدولي.

قياسات بدنية وفسيولوجية للاعبي الجودو في مشروع الموهبة\

وأشاد الوزير على وجه الخصوص بالأداء القوي والروح الوطنية التي ظهرت بها لاعبة الإسكواش لانا فتح الله، بعد فوزها المستحق على لاعبة إسرائيلية بنتيجة 3-0 في مباراة حاسمة، تأهلت على إثرها إلى الدور نصف النهائي من البطولة، في واحدة من أبرز مواجهات البطولة حتى الآن.

قياسات بدنية وفسيولوجية للاعبي الجودو في مشروع الموهبة

وقال الدكتور أشرف صبحي"نثمن أداء ناشئي وناشئات مصر في رياضة الاسكواش، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في إعداد جيل واعد يواصل مسيرة الإنجازات المصرية عالميًا. كما نثني على الأداء الفني للمنتخبات الوطنية.

تُعد بطولة European Junior Open واحدة من أقوى البطولات الدولية للناشئين والناشئات، حيث تشهد مشاركة واسعة من مختلف الدول، ويخوض منافساتها في النسخة الحالية نحو 30 لاعبًا ولاعبة من الفئات العمرية: تحت 13، 15، 17، و19 سنة.

وتشارك بعثة مصر في البطولة بعدد من أبرز المواهب الصاعدة، ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش، والتي تهدف إلى دعم اللاعبين في مختلف المراحل السنية، وصقل خبراتهم من خلال المشاركات الخارجية، بما يسهم في رفع مستوياتهم الفنية وإعدادهم لتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد الدولي.

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