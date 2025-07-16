بمشاركة 19 دولة، منتخب الجودو يختتم استعداداته للمشاركة في البطولة الأفريقية للناشئين

الجودو، وصلت بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى أنجولا، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات، والمقرر لها يومي 17 و18 يوليو الجاري بأنجولا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة 17 لاعبا ولاعبة بواقع 10 لاعبين و7 لاعبات.

وجاءت القائمة كالتالي:

اللاعبين

محمود عبد الجواد - 50 كجم

أحمد محمد - 50 كجم

ياسين عوض - 55 كجم

علي الجنيدي - 60 كجم

حسين حسين - 60 كجم

يوسف السيد - 66 كجم

أحمد العقر - 73 كجم

علي الرملي - 81 كجم

محمد العطار - 90 كجم

عبد الله عبد الله - +90 كجم

اللاعبات

شروق محمد - 48 كجم

أروى عاشور - 48 كجم

حبيبة السيد - 52 كجم

مريم سليمان - 57 كجم

مريم عبد العزيز - 63 كجم

ندى حسن - 70 كجم

أيتن داوود - +70 كجم

وتشهد البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات مشاركة 19 دولة يمثلهم 139 لاعب ولاعبة، بواقع 72 لاعب و67 لاعبة.

ويخوض المنتخب الوطني للجودو تحديا جديدا في أفريقيا من أجل الحفاظ على اللقب الذي سيطرت عليه مصر لـ3 أعوام متتالية.

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