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رياضة

الجودو، 17 لاعبا في قائمة منتخب مصر بالبطولة الأفريقية للناشئين

اتحاد الجودو، فيتو
اتحاد الجودو، فيتو

الجودو، يستعد المنتخب الوطني للجودو، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات، والمقرر لها يوم 17 يوليو الجاري بأنجولا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة 17 لاعبا ولاعبة بواقع 10 لاعبين و7 لاعبات.

وجاءت القائمة كالتالي:

اللاعبين

محمود عبد الجواد - 50 كجم

أحمد محمد - 50 كجم

ياسين عوض - 55 كجم

علي الجنيدي - 60 كجم

حسين حسين - 60 كجم

يوسف السيد - 66 كجم

أحمد العقر - 73 كجم

علي الرملي - 81 كجم

محمد العطار - 90 كجم

عبدالله عبدالله - +90 كجم

اللاعبات

شروق محمد - 48 كجم

أروى عاشور - 48 كجم

حبيبة السيد - 52 كجم

مريم سليمان - 57 كجم

مريم عبد العزيز - 63 كجم

ندى حسن - 70 كجم

أيتن داوود - +70 كجم

ويخوض المنتخب الوطني للجودو تحديا جديدا في أفريقيا من أجل الحفاظ على اللقب الذي سيطرت عليه مصر لـ3 أعوام متتالية.

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الجودو المنتخب الوطني للجودو قائمة المنتخب الوطني البطولة الأفريقية للناشئين محمود عبد الجواد

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