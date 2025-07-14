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رياضة

اتحاد الكرة يصدم أسامة نبيه، وديات منتخب الشباب في مهب الريح

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

منتخب الشباب، تلقى أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، صدمة كبيرة في الساعات الماضية بعدما أخبره مسئولو إدارة المنتخبات عن فشلهم في توفير أي مباريات ودية دولية لمنتخب الشباب، خلال الفترة القادمة.

وعلمت فيتو من مصدر موثوق داخل اتحاد الكرة، أن أسامة نبيه سيطرت عليه حالة من الحزن والضيق الشديد، عندما تم إبلاغه أن كل المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة بتشيلي، ردوا على عروض اتحاد الكرة مواجهة منتخب الشباب وديا، بأنهم أنهوا اتفاقهم لخوض المباريات الودية منذ فترة، ولم يعد لديهم أي فراغات في برامجهم لكأس العالم لتسكين مباريات ودية جديدة.

 

وديات منتخب الشباب في مهب الريح

كان أسامة نبيه تلقى وعود من هاني أبو ريدة اتحاد الكرة بإعداد برنامج احتكاك قوب لمنتخب الشباب قبل المشاركة في كأس العالم في تشيلي، إلا أن المدير الفني للفراعنة فوجئ في الساعات الماضية بأن أغلب المنتخبات التي تمت مخاطبتها لمواجهة منتخب مصر تحت 20 سنة اعتذرت عن تلبية الدعوة.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب الشباب، أن أسامة نبيه أبلغ بعض المقربين منه، أنه ليس سعيدا بوديتي الكويت، خاصة أن الأخير غير مشارك في بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي، كما أنه منتخب يمثل المدرسة الخليجية، في حين أن مجموعة مصر في بطولة العالم لا تضم أي منتخب عربي من الأساس.

مجموعة مصر في مونديال الشباب

 وفي سبتمبر المقبل أيضا، يخوض منتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه منافسات بطولة كأس العالم، التي تقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

أوقعت قرعة مونديال الشباب منتخب مصر في المجموعة الأولى الصعبة، رفقة منتخب تشيلي صاحب الأرض والجمهور، ومنتخب اليابان، ومنتخب نيوزيلندا.

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