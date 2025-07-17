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رياضة

أسامة نبيه يختبر 39 لاعبا في ودية منتخب الشباب أمام الكويت

منتخب الشباب تحت
منتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

استقر الجهاز الفني لـمنتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على 39 لاعبًا لخوض ودية المنتخب الكويتي الأولمبي، التي تقام اليوم الخميس الساعة السادسة مساء بملعب الهدف وذلك خلال معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

 

مجموعة مصر في مونديال الشباب

ويلعب منتخب مصر في كأس العالم للشباب ضمن  المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

تفاصيل معسكر منتخب الشباب

وكان منتخب الشباب قد بدأ معسكره منذ عشرة أيام وتدرب على فترة واحدة صباحًا، ثم حصل على يومين راحة وعاد منذ ٥ أيام للتدريبات.

 

قائمة منتخب الشباب لمواجهتي الكويت

وقال حمادة أنور المدير الإداري أن قائمة منتخب مصر للشباب تضم كلًّا من: عبد المنعم تامر واحمد وهب وأحمد منشاوي ومحمد ريشة في حراسة المرمى وإبراهيم عادل ومحمد ابراهيم ومحمد عوض وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومعاذ عطية  واحمد زيزو وعبد الحميد احمد ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد وسيف سفاجا وأحمد وحيد ومروان محمود وياسين حافظ ومحمد عبد الله وحامد عبد الله وأحمد أبو الفتح ويوسف شلبي ومحمود صلاح وياسين عاطف وعلي إيهاب وأحمد ناجي ومحمد الدسوقي ويوسف صابر وأدهم كريم ومحمد هيثم وحسن صابر وأيمن أمير ويوسف شعبان.

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