أسماء المصابين في حادث وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

أسفر حادث انقلاب السيارة الميكروباص الذي وقع اليوم بطريق وصلة أبو سلطان في محافظة الإسماعيلية، عن إصابة 21 شخصا.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

مروة سليمان حسن، 20 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمة بالسويس إيمان سليمان حسن، 22 سنة، كدمات وسحجات بالجسم كريم احمد محمد عبد السلام، 3 سنوات، كدمات وسحجات محمد احمد محمد عبد السلام، 5 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيم السويس محمد جمال عبد الحميد، 40 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيم بالشرقية. محمد عبد الباسط احمد، 38 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيم الشرقية محمود عزيز الدين إبراهيم، 50 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيم الشرقية غادة عبد الحميد محمد،35 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمة بالسويس كريم يحي سمير، 12 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيم بالسويس سمر يحي سمير، 11 سنة، مقيمة بالسويس هناء محمد محمد الهادى، 38 سنة، كدمات، وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمة الشرقية ياسين صالح السيد، 10 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، الشرقية زين صالح السيد، 5 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، الشرقية سيف صالح السيد، عمره شهور، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، الشرقية اسماء السيد احمد، 32 سنة، كدمات بالركبة اليسرى، الشرقية علي مصطفى علي، 10 سنوات، سحجات بالجسم، الشرقية أنس مصطفى علي، 4 سنوات، سحجات بالجسم، الشرقية كريم مصطفى علي، عامين، سحجات بالجسم، الشرقية السيد إسماعيل هاشم، 47 سنة، سحجات بالجسم، السويس ميرفت رجب احمد، 48 سنة، سحجات بالجسم، مقيمة بالسويس اسيل أحمد ابراهيم، 21 سنة، سحجات بالجسم، مقيمة السويس.



وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق وصلة ابو سلطان في محافظة الإسماعيلية، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، وجارٍ اسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

فيما يتم حصر البيانات الخاصة بالمصابين.

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