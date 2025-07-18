كرة اليد، الأهلي يدعم صفوفه بصفقة جديدة

كرة اليد، أعلن مسئولو النادي الأهلي إتمام التعاقد مع محمد البسيوني “مودي”، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء.

ووقع “مودي” على عقد انتقاله للنادي الأهلي لأربعة مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2025/2026.

غضب في الأهلي بسبب رحيل اللاعبين

وسيطرت حالة من الغضب على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بسبب موافقة النادي على رحيل عدد كبير من اللاعبين للاحتراف الخارجي، وعدم توفير البديل المناسب.

وعلمت "فيتو" أن المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، هدد بتقديم الاستقالة من منصبه في حال فشل إدارة النادي في توفير عدد مناسب من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

احتراف نجوم الأهلي

وشهد فريق الأهلي رحيل كل من: عبد الرحمن فيصل إلى باريس سان جيرمان وأحمد عادل لفيزبريم المجري، ومؤخرا انتقال أحمد خيري لصفوف فريق لايبزيج الألماني.

ويرى المدير الفني الإسباني أن هناك تقصيرا من جانب إدارة النادي، في ظل اهتمام الزمالك بتدعيم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين المميزين، كان آخرهم بيجاد مروان رجب لاعب سبورتنج الذي فشل الأهلي في إقناعه بالانضمام لصفوف القلعة الحمراء.

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