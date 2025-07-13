كرة اليد، صراع جديد بين الأهلي والزمالك في موسم الصفقات

كرة اليد، اشتعل صراع الصفقات مجددا بين الأهلي والزمالك، في ظل رغبة كل فريق تدعيم صفوفه استعدادا للمنافسة على بطولات الموسم الجديد.

وعلمت “فيتو”، أن هناك صراعا جديدا على عمر الفولي لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف العربي القطري.

وكشف مصدر، أن الأهلي كان قد أتم كافة الاتفاقات مع اللاعب من أجل الحصول على خدماته بدء من الموسم المقبل، قبل أن يدخل الزمالك في الصورة من أجل استعادة لاعبه مجددا.

وقدم الفولي مستويات مميزة مع الزمالك في كافة البطولات، خلال موسمين قضاهم داخل جدران القلعة البيضاء على سبيل الإعارة.

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