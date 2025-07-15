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رياضة

كرة اليد، تعرف على الفرق المشاركة بمونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

كرة اليد، أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، قائمة الأندية المقرر مشاركتها في منافسات بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” 2025، والمقرر إقامتها بالقاهرة.

وضمت قائمة الفرق كل من:

الأهلي - بطل السوبر الأفريقي 2025

الزمالك - وصيف أفريقيا والفريق المستضيف

فيزبريم المجري - بطل العالم 2024

ماجديبورج الألماني - بطل دوري أبطال أوروبا 2025

الشارقة الإماراتي - بطل آسيا 2025

تاوباتي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2025

كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - بطل أمريكا الشمالية والكاريبي 2025

جامعة سيدني الأسترالي - بطل أوقيانوسيا 2025

ويفاضل مسئولو الشركة المنظمة للبطولة حاليا ما بين إرسال دعوة للمشاركة لباريس سان جيرمان الفرنسي أو برشلونة الإسباني.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل وحتى 2 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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