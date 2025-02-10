لم تحدث منذ 47 عاما، رئيس شعبة البن يكشف عن ارتفاعات جنونية بالأسعار (فيديو)

أسعار البن، كشف حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، عن أن هناك طفرة في أسعار البن لم تحدث من أكثر من 47 عاما، حيث نشهد تحركات سعرية في البورصة العالمية بنسبة تصل إلى 5% يوميا.

ارتفاع أسعار البن عالميا

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد":"نشهد ارتفاعات رهيبة في أسعار البن، ويوميا هناك زيادة في الأسعار بالبورصة العالمية".

نسبة استيراد مصر من البن

وأوضح:"استهلاكنا من البن يتم استيراده من الخارج بنسبة 100% وبالتالي أي تحركات سعرية في البورصة العالمية يؤثر على السوق المحلي".

السبب وراء ارتفاعات أسعار البن

ولفت: إلى أن تقلبات الطقس والتغيرات المناخية وجفاف المحاصيل وراء ارتفاع أسعار البن، خاصة مع تأثر إنتاج البن في البرازيل وفيتنام سلبا وتلف المحاصيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البن بشكل جنوني.



أسعار البن في مصر

وأكد: أن سعر كيلو البن يتراوح ما بين 560 جنيها للبن السادة و680 جنيها للبن المحوج.

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