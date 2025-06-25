انخفاض أسعار القهوة في البورصة العالمية لأدنى مستوى في 10 شهور، زيادة المعروض من فيتنام وأوغندا والبرازيل، والكيلو يصل لـ 1395 جنيهًا محليا، وشعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل الأسعار

أسعار البن اليوم في الأسواق، تراجعت أسعار القهوة تراجعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث هبطت العقود الأكثر نشاطًا لقهوة الروبوستا بنسبة 4.2% لتسجل 4,133 دولارًا للطن، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي، مدفوعة بزيادة المعروض من كبار المنتجين مثل فيتنام وأوغندا، إلى جانب استمرار موسم الحصاد في البرازيل وإندونيسيا.

ومع هذا التراجع العالمي تزداد المطالب بضرورة تعديل أسعار البن في السوق المحلي بالتزامن مع انخفاضه عالميًا، ومتابعة الجهات المعنية لحركة الأسعار لتحقيق التوازن بين مصلحة التاجر وحماية المستهلك.

هبوط قهوة الروبوستا لأدنى مستوى منذ 10 أشهر

وفي هذا الإطار يقول حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن هناك تقارير دولية، من بينها تقرير لشركة Hedgepoint Global Markets، تشير إلى تراجع المخاوف بشأن الإمدادات وتحسن الإنتاج، ما يُرجح استمرار الاتجاه الهبوطي لأسعار الروبوستا على المدى المتوسط.

اسعار البن اليوم

توقعات باستمرار الاتجاه الهبوطي لأسعار الروبوستا

حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية

تراجع أسعار قهوة الأرابيكا في بورصة نيويورك

وأشار إلى أن أسعار قهوة الأرابيكا في بورصة نيويورك تراجعت أيضًا بنسبة 3.2%، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة في بعض مناطق البرازيل، دون مؤشرات على حدوث صقيع حاد، مما قد يحافظ على استقرار الإنتاج.

اسعار البن اليوم

انخفاض أسعار القهوة فرصة لإعادة تسعيرها في السوق المحلي

وشدد المنوفي على أن هذا التراجع العالمي يمثل فرصة لمستوردي وتجار القهوة في مصر لإعادة تسعير المنتجات بما يتماشى مع الأسواق العالمية.

المطالبة بمتابعة حركة الأسعار لتحقيق التوازن بين مصالح التجار والمستهلك

وطالب عضو شعبة المواد الغذائية؛ الجهات المعنية بمتابعة حركة الأسعار لضمان انتقال الأثر الإيجابي للمستهلك النهائي، بما يحقق التوازن بين مصلحة التاجر وحماية المستهلك.

اسعار البن اليوم

مؤشرات تساهم في خفض سعر القهوة محليًا

وتابع المنوفي إن التراجع الملحوظ في أسعار قهوة الروبوستا في بورصة لندن يُعد مؤشرًا إيجابيًا قد يسهم في خفض سعر القهوة محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تراجع الأسعار عالميًا للأسبوع السابع على التوالي.

أسعار البن في السوق المحلي لبعض العلامات التجارية

وفي نفس السياق، «فيتو» تستعرض أسعار البن في السوق المحلي لبعض العلامات التجارية الشهيرة؛ في السطور الأتية:

اسعار البن اليوم

سعر البن في السوق المحلي

بلغ سعر بن محوج 10 % حبهان فاتح عبد المعبود وزن 100 جرام نحو 91 جنيهًا.

بلغ سعر بن محوج دوبل حبهان وسط عبد المعبود وزن 100 جرام نحو 106 جنيهات.

بلغ سعر بن محوج اكسترا حبهان غامق عبد المعبود وزن 200 جرام نحو 221 جنيهًا.

بلغ سعر بن محوج اكسترا حبهان غامق عبد المعبود وزن 100 جرام نحو 111 جنيهًا.

بلغ سعر بن محوج 10 % حبهان وسط عبد المعبود وزن 200 جرام نحو 181 جنيهًا.

بلغ سعر بن سادة وسط عبد المعبود وزن 200 جرام نحو 151 جنيهًا.

اسعار البن اليوم

أسعار القهوة في السوق المحلي

بلغ سعر قهوة ميلانو 50% أرابيكا و50% روبوستا وزن كيلو نحو 1395 جنيهًا.

بلغ سعر قهوة موكي جولد وزن كيلو نحو 580 جنيهًا.

بلغ سعر قهوة موكي 70% أرابيكا و30% روبوستا وزن كيلو نحو 650 جنيهًا.

بلغ سعر قهوة موكي 50% أرابيكا و50% روبوستا وزن كيلو نحو 620 جنيهًا.

بلغ سعر قهوة بريستيجو 60% روبوستا و40% أرابيكا وزن كيلو نحو 790 جنيهًا.

بلغ سعر قهوة مخصوص 70 أرابيكا و30 % روبوستا وزن كيلو نحو 900 جنيه.

بلغ سعر قهوة مخصوص 60% روبوستا و40% أرابيكا وزن كيلو نحو 800 جنيه.

اسعار البن اليوم

سعر القهوة في السوق المحلي

بلغ سعر قهوة عربي مع الهيل أبوعوف وزن 100 جرام نحو 124 جنيهًا. بلغ سعر قهوة عربي مع الهيل وزن 200 جرام نحو 388 جنيهًا. بلغ سعر قهوة شوكولاتة وزن 200 جرام نحو 229 جنيهًا. بلغ سعر قهوة اسبريسو كولومبي وزن 200 جرام نحو 290 جنيهًا. بلغ سعر قهوة اسبريسو كولومبي وزن كيلو نحو 990 جنيهًا. بلغ سعر قهوة روستيد برازيلي وزن 400 جرام نحو 331 جنيهًا. بلغ سعر قهوة روستيد بليندد برازيلي غامق وزن 200 جرام نحو 220 جنيهًا.

اسعار البن اليوم

أسعار كيلو البن في السوق المحلي

بلغ سعر قهوة ملوكي محوج نحو 867 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر قهوة عميد محوج وزن كيلو نحو 782 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو القهوة أسبيشيال محوج نحو 816 جنيهًا.

بلغ سعر قهوة سلطانة محوج وزن كيلو نحو 935 جنيهًا.

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