الجمعة 18 يوليو 2025
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أخبار مصر

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن عقار شبرا المنهار

عقار الساحل، فيتو
عقار الساحل، فيتو

أكد مصدر مسئول بـ محافظة القاهرة أن العقار الذي انهار بمنطقة الساحل بشبرا قديم، موضحا أن أجهزة الحي ورجال الحماية المدنية تتواجد الآن بموقع الانهيار.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه تم قطع المرافق عن العقار المنهار، ويتواجد الآن رجال طوارئ الغاز وسيارات الإسعاف.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار والمكون من 3 طوابق.

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