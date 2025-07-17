الخميس 17 يوليو 2025
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محافظات

للارتقاء بالخدمات، 100 يوم صحة تجوب واحات الوادي الجديد

100 يوم صحة تجوب
100 يوم صحة تجوب واحات الوادي الجديد، ڤيتو

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"، التي انطلقت بجميع مراكز وقرى المحافظة لتقديم خدمات طبية مجانية وشاملة للمواطنين، وذلك استكمالًا لجهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.


وأكد محافظ الوادى الجديد، أن ملف الصحة يحظى بأولوية قصوى ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة بسيناء،لافتا إلى أن مبادرة "100 مليون صحة" هى مبادرة وطنية شاملة تعد بمثابة نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، ودعا المواطنين إلى أهمية المشاركة للاستفادة من الفحوصات والخدمات الطبية المجانية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، أن المبادرة تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى كافة القرى والمناطق البعيدة والأكثر احتياجًا.
وتوفر المبادرة الفحوصات والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية، وتركز الحملة على التوعية الصحية وتعزيز الوقاية من الأمراض عن طريق فرق التثقيف والإعلام الصحي والمشاركة المجتمعية.

ولفت وكيل صحة الوادي الجديد، إلى أن هناك فرقا طبية ثابتة بجميع الوحدات الصحية وفرقا متحركة وعيادات متنقلة بالميادين العامة وأماكن التجمعات بالمحافظة، وتشمل عددًا من مبادرات الصحة العامة من خلال دعم صحة المرأة، والكشف المبكر لضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، والعناية بصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والاعتلال الكلوي،والرعاية الصحية لكبار السن.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن تقديم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وخدمات تنظيم الأسرة والتطعيمات، إلى جانب أنشطة التوعية والتثقيف الصحي، وذلك من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة، وبإشراف وزارة الصحة والسكان.

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