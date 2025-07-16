الأربعاء 16 يوليو 2025
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يوقع اتفاقية مشروع "الواحات الخضراء"

توقيع العقود، ڤيتو
توقيع العقود، ڤيتو

وقّع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء طيار إيهاب عبد المقصود رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية، والدكتور نصر الدين عبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "الواحات الخضراء " لاستصلاح وزراعة 35 فدانًا من محصول القمح كمرحلة أولى، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتقنيات الزراعية المستدامة، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والعقيد وليد النادي مدير مكتب المحافظ.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ نموذج زراعي مستدام يسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية بالاعتماد على الأساليب العلمية في إدارة الموارد المائية واستخدام الطاقة الشمسية النظيفة، وتوفير فرص عمل وتدريب لأبناء المحافظة المستفيدين من المشروع على التقنيات الزراعية الحديثة.

ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى أنه يستفيد من المرحلة الأولى من المشروع 17 أسرة بواقع فدان ونصف لكل مستفيد، مثمنًا الدور الوطني والمجتمعي لقطاع البترول في دعم خطط التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.

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اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة المجتمعات المحلية الوادى الجديد خدمات البترول الجوية زيادة مساحة الرقعة الزراعية

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