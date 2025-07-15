البترول تعقد جلسة حول دور المحافظين في تعزيز الاستثمار الدولي بقطاع التعدين

عقدت جلسة نقاشية عن دور المحافظين في تعزيز الاستثمار الدولي في قطاع التعدين، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى مصر للتعدين في نسخته الرابعة.

شارك في الجلسة كل من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، والدكتور عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والدكتور علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ.

أشار الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا إلى أن دور المحافظين لم يعد يقتصر على توفير الخدمات بل يمتد إلى إحداث تنمية في محافظاتهم وتشجيع الاستثمار وأوضح أن محافظة قنا مؤهلة لجذب استثمارات كبيرة نظرًا لموقعها المتميز وكونها محافظة خضراء شرعت في بناء محطة طاقة شمسية بقدرة ١ جيجاوات، كما نوه إلى أن قنا ستصبح شريك استثماري وليس مجرد مكان للسكن، وستكون هناك أنشطة ومناطق لوجستية تعدينية.

كما أشارت الدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر إلى أن منجم السكري يعد مثالًا على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص حيث بدأ العمل به منذ التسعينيات ليصبح من أكبر ١٠ مناجم في العالم، ومتوقع زيادة إنتاجه ليصل إلى ٥٠٦ ألف أوقية، ولفتت إلى أن النجاح يكمن في تضافر جهود كافة الوزارات ووجود بنية تحتية مميزة.

علق الدكتور علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، قائلًا إن جزء من نجاح منجم السكري يكمن في تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 36 ميجاوات، مما يقلل استهلاك الديزل بمقدار 22 مليون لتر سنويًا، ويساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 60 ألف طن سنويًا. كما ذكر أن منتدى مصر للتعدين أصبح منصة عالمية لجذب المستثمرين، وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة البترول والثروة المعدنية لقطاع التعدين والتنسيق الدائم مع المحافظين، بغرض تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية. كما أضاف أن هناك اهتمام كبير بسلامة الأفراد والمهمات في قلب هذه الأعمال. واختتم البطل حديثه بالتأكيد على حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على مواصلة العمل يدًا بيد مع جميع الشركاء محليًا في المحافظات وعالميًا مع الشركات الدولية لدعم نمو صناعة التعدين في مصر وتوفير الموارد المعدنية وزيادة قيمتها المضافة من أجل دفع عجلة التنمية وتحقيق الازدهار والاستدامة.

مخزون استراتيجي من الابار الجوفية والموارد المعدنية بالوادي الجديد

وقالت الدكتور حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد إن محافظتها أكبر محافظات مصر مساحةً ولديها مخزون كبير من الآبار الجوفية والموارد المعدنية كما أن هضبة الفوسفات في أبو طرطور تمتد لحوالي ٣٠٠ كيلو متر من الفوسفات عالي الجودة الذي لم يستغل سوى ١٠% فقط منه حتى الآن رغم بدء تصنيع حامض الفوسفوريك والتوقعات بزيادة الاستثمارات لأكثر من مليار جنيه، كما أن المحافظة غنية بالرمال البيضاء والسوداء والحجر الجيري وغيرها. وأشارت إلى مشروعات البنية التحتية العملاقة منها ٣٠٠٠ كيلو متر من الطرق وكذلك محطات طاقة شمسية بطاقة ٤ جيجاوات، ومن بين جهود المحافظة إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية للتعدين.

وقد ذكر الدكتور عمرو لاشين نائب محافظ أسوان أن محافظته تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار وتأهيل العمالة لقطاع التعدين. كما أشار نائب المحافظ إلى قصص نجاح في أسوان متمثلة في محطات بنبان وأبيدوس ١ وأبيدوس ٢ للطاقة الشمسية، كما قال إن أسوان لديها مقومات هائلة منها موقعها الفريد فهي بوابة مصر الجنوبية كما أنها غنية بالمعادن وتتوافر بها بنية تحتية على أعلى مستوى، بخلاف جهود المحافظة مؤخرا متمثلة في توقيع بروتوكول لإنشاء مدارس للتعدين.

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