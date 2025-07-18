الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل في مطعم بالخصوص (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل اندلع في مطعم أسفل عقار مكوَّن من 6 طوابق، وامتد إلى الطابق الثاني من منزل مجاور مكوَّن من 5 طوابق، بشارع فاطمة الزهراء بجوار موقف الأتوبيس، بمنطقة الخصوص.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في مطعم أسفل عقار مكوَّن من 6 طوابق، وامتد إلى الطابق الثاني من منزل مجاور مكوَّن من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وعلى الفور، انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وبدأت في محاصرة ألسنة اللهب، وسط تصاعد كثيف للدخان، وتمكنت من منع امتداد النيران إلى المحال والمباني المجاورة، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية المختصة.

وأسفر الحريق عن تلفيات مادية دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

السيطرة على حريق مطعم بالخصوص،فيتو

السيطرة على حريق مطعم بالخصوص،فيتو

السيطرة على حريق مطعم بالخصوص،فيتو

السيطرة على حريق مطعم بالخصوص،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.