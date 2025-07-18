الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل في مطعم بالخصوص (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مطعم بالخصوص،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل اندلع في مطعم أسفل عقار مكوَّن من 6 طوابق، وامتد إلى الطابق الثاني من منزل مجاور مكوَّن من 5 طوابق، بشارع فاطمة الزهراء بجوار موقف الأتوبيس، بمنطقة الخصوص.

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع حادث كوبري طوخ (صور)

محافظ القليوبية يستقبل وفد نقابات جنوب أفريقيا ساسبو لتعزيز السياحة بالقناطر الخيرية

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في مطعم أسفل عقار مكوَّن من 6 طوابق، وامتد إلى الطابق الثاني من منزل مجاور مكوَّن من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وعلى الفور، انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وبدأت في محاصرة ألسنة اللهب، وسط تصاعد كثيف للدخان، وتمكنت من منع امتداد النيران إلى المحال والمباني المجاورة، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية المختصة.

وأسفر الحريق عن تلفيات مادية دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

السيطرة علي حريق مطعم بالخصوص،فيتو 
السيطرة على حريق مطعم بالخصوص،فيتو 
السيطرة علي حريق مطعم بالخصوص،فيتو 
السيطرة على حريق مطعم بالخصوص،فيتو 
السيطرة علي حريق مطعم بالخصوص،فيتو 
السيطرة على حريق مطعم بالخصوص،فيتو 
السيطرة علي حريق مطعم بالخصوص،فيتو 
السيطرة على حريق مطعم بالخصوص،فيتو 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة الخصوص قوات الحماية المدنية بالقليوبية محافظ القليوبية منطقة الخصوص القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يستقبل وفد نقابات جنوب أفريقيا ساسبو لتعزيز السياحة بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتابع الحصاد الأسبوعي لمبادرة معًا بالوعي نحميها

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الثانوية العامة 2025 في محافظة القليوبية

محافظ القليوبية ومدير الأمن ينتقلان إلى موقع حريق أرض الكلية بالخانكة (صور)

الأكثر قراءة

الشرقية للدخان تعلن رسميًا زيادة أسعار السجائر

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن عقار شبرا المنهار

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل في مطعم بالخصوص (صور)

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالساحل واستخراج 4 مصابين

أزمة وسام أبو علي تؤجل قرار رحيل مهاجم الأهلي إلى بايرن ميونيخ

الاتفاق تم، الزمالك يقترب من ضم حارس جديد

أسماء المصابين في حادث وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيطان في المنام وعلاقتها بمواجهة الشر والابتعاد عن المعاصي

7 أحاديث نبوية عن فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال فيها

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية