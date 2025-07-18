استخدام ونش عملاق لرفع كوبري مشاة بطوخ تحرك من مكانه (بث مباشر)

أجرت فيتو بثا مباشرا لرصد أعمال رفع كوبري مشاة بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، بعد تحركه من مكانه جراء اصطدام سيارة تحمل معدة ثقيلة بالكوبري أثناء عبورها من أسفله.

كوبري مشاة يتحرك من مكانه لاصطدام سيارة به

وكانت قد وصلت صباح اليوم الجمعة أوناش الإنقاذ الثقيلة إلى موقع تحرك كوبري المشاة بمدينة طوخ على الطريق الزراعي السريع، لبدء أعمال رفع الهيكل الحديدي وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

وشهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، تحرك كوبري مشاة على الطريق الزراعي، وذلك نتيجة اصطدام سيارة بالكوبري.

تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية إخطارا بتحرك كوبري المشاة على الطريق الزراعي، وانتقلت أجهزة المرور ومجلس المدينة وتبين اصطدام سيارة في الكوبري، كانت تحمل معدة ثقيلة أثناء المرور.

وتسبب تحرك الكوبري في حدوث زحام شديد على الطريق الزراعي، كما تم إجراء تحويلة مرورية من داخل المدينة.

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