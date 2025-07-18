ألمانيا تعتقل الليبي خالد الهيشري لاتهامه بجرائم حرب بين 2015 إلى 2020

ذكرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة، أن السلطات الألمانية ألقت القبض على ليبي مشتبه به في جرائم حرب ترتبط بعمله مسؤولًا كبيرًا في سجن معيتيقة "سيئ السمعة"، والذي قالت إن نزلائه كانوا "يتعرضون للتعذيب دوريًا وأحيانًا للاعتداء الجنسي".

وكان المتحدث باسم مكتب المدعي العام في براندنبورج قد أعلن الجمعة، أن السلطات الألمانية اعتقلت المواطن الليبي خالد محمد علي الهيشري، وإنها تحتجزه حاليًا في براندنبورج.

وأضاف المتحدث أنه يجري التحضير لترحيله إلى لاهاي.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنه سيبقى رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية، ريثما تكتمل الإجراءات هناك.

ويواجه الهيشري تهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب والاغتصاب، من فبراير، 2015 إلى أوائل 2020.

وتُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم خطيرة تردد أنها ارتُكبت في ليبيا منذ الحرب الأهلية هناك عام 2011.

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