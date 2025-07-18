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محافظات

وصول أوناش عملاقة لرفع كوبري طوخ

ونش لرفع كوبري طوخ،
ونش لرفع كوبري طوخ، فيتو

 وصلت منذ قليل أوناش الإنقاذ الثقيلة إلى موقع تحرك كوبري المشاة بمدينة طوخ على الطريق الزراعي السريع، لبدء أعمال رفع الهيكل الحديدي وفتح الطريق أمام حركة السيارات. 

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 وشهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، تحرك كوبري مشاة على الطريق الزراعي، وذلك نتيجة اصطدام سيارة بالكوبري.

تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية إخطارا بتحرك كوبري المشاة على الطريق الزراعي، وانتقلت أجهزة المرور ومجلس المدينة وتبين اصطدام سيارة في الكوبري، كانت تحمل معدة ثقيلة أثناء المرور.

 

 وتسبب تحرك الكوبري في حدوث زحام شديد على الطريق الزراعي، كما تم إجراء  تحويلة مرورية من داخل المدينة بعد تصادم سيارة محملة بمعدة ثقيلة بكوبري المشاة.

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