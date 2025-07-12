السبت 12 يوليو 2025
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محافظات

التين البرشومي يزين حقول القليوبية، و"طوخ" تتصدر المشهد (صور)

حصاد محصول التين
حصاد محصول التين البرشومي بالقليوبية،فيتو

مع حلول الصيف، تتزين الحقول الخضراء في محافظة القليوبية، خاصة في مركز طوخ، بمحصول من أطيب ثمار الموسم وأكثرها انتظارًا، وهو التين البرشومي، الذي يشكل مصدر دخل مهما للعديد من المزارعين، ونكهة لا تُقاوم لعشاق الفاكهة الصيفية.

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حصاد التين البرشومي

منذ ساعات الصباح الأولى، يبدأ الفلاحون عملهم وسط الحقول، قبل اشتداد حرارة الشمس، في جني الثمار الرقيقة بعناية كبيرة، حفاظًا على جودتها العالية. ويستمر موسم الحصاد من نهاية يونيو وحتى أوائل أكتوبر، ليحمل معه رائحة الريف ونكهة الفصول.

أنواع متعددة... وأسواق متعددة للتين البرشومي

أوضح محسن محمد أحد أهالي طوخ، أن القليوبية  تنتج ثلاثة أصناف رئيسية من التين البرشومي، لكل منها طابعه ومميزاته هي التين البلدي الأبيض: الأشهر محليًا، بطعمه المعتدل ولونه الفاتح،التين الأحمر (الفرنساوي): المفضل في التصدير، بلونه الغامق وقوامه العصيري،التين الإسباني: الأحدث زراعة، والأكبر حجمًا، والأعلى في الإنتاجية.


وتُعد المحافظة واحدة من أبرز المناطق المنتجة للتين البرشومي في مصر، بفضل طبيعة التربة والمناخ الملائم، مما يجعلها محطة هامة في تصدير هذه الفاكهة إلى الأسواق العربية والأوروبية.

فاكهة الفوائد التين البرشومي

لا يقتصر التين البرشومي على كونه لذيذ الطعم، بل يحمل معه فوائد صحية هائلة؛ فهو غني بالألياف، ويساعد على الهضم، كما يحتوي على البوتاسيوم وفيتامينات تعزز مناعة الجسم وتحافظ على صحة القلب والبشرة.

حصاد محصول التين البرشومي بالقليوبية،فيتو
حصاد محصول التين البرشومي بالقليوبية،فيتو
حصاد محصول التين البرشومي بالقليوبية،فيتو
حصاد محصول التين البرشومي بالقليوبية،فيتو
حصاد محصول التين البرشومي بالقليوبية،فيتو
حصاد محصول التين البرشومي بالقليوبية،فيتو
حصاد محصول التين البرشومي بالقليوبية،فيتو
حصاد محصول التين البرشومي بالقليوبية،فيتو

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محافظة القليوبية القليوبية التين البرشومي

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