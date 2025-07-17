فييرا: شيكابالا جزء من كنوز كرة القدم المصرية

وجه البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، رسالة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد القلعة البيضاء بعد اعتزاله كرة القدم.

وقال فييرا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا جزء من كنوز كرة القدم المصرية لأنه قدم متعة وسعادة للمصريين ولا يمكن لأحد أن ينساه مثل اللاعبين الكبار السابقين والحاليين أيضا ولكنه كتب تاريخه بحروف من ذهب مع الزمالك ومنتخب مصر الوطني".

وأضاف: "ليس لدينا الكثير من الكلام لنقوله لشيكابالا ولكن نقول له فقط شكرًا لكرة القدم الجميلة التي لعبها وقدمها لنا بقدمه اليسرى في كل الأوقات لم نكن نتوقع أين الكرة ستذهب في زوايا صعبة جدًّا في مباريات هامة سواء مع الزمالك أو مع منتخب مصر".

وأوضح: "أعتقد أن شيكابالا يستحق الكثير من الاحترام والتقدير، للأسف لم تسنح لي هذه الفرصة فعندما كنت أدرب الزمالك كان قد غادر الفريق إلى سبورتينج لشبونة لكنه ترك بصماته في الزمالك وفي الكرة المصرية".

واختتم حديثه قائلًا: "تهانينا لشيكابالا على كل ما قدمته لنفسك ولعائلتك وللكرة المصرية ولنا نحن المحترفين سواء كنا مدربين أم زملاءك فكلهم كانوا سعداء باللعب معك ومشاهدتك في التليفزيون أو في المدرجات".

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