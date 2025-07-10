أيمن منصور: قرار اعتزال شيكابالا موفق بعد تتويجه بكأس مصر

أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أنه يجب تكريم محمد عبد الشافي وشيكابالا بعد اعتزالهما كرة القدم، مشددا على أنهما منحا القلعة البيضاء الكثير خلال السنوات الماضية.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا نجم كبير ويجب تكريمه بشكل يليق بتاريخه داخل الزمالك وأسطورة حقيقية وجماهير القلعة البيضاء كانت تستمتع بمشاهدة شيكابالا داخل الملعب".

وأضاف: "شيكابالا اختار الوقت المناسب لاتخاذ قرار الاعتزال بعد تتويج الزمالك بكأس مصر، وكنت أتمنى أن يستمر لمدة موسم على الأقل ولكن في النهاية هو قراراه".

وأوضح أن ناصر منسي مهاجم متميز للغاية ويستطيع إنهاء الهجمات من أنصاف الفرص ونجح في إنهاء العديد من المباريات الهامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.